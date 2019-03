Mourinho vendría al Real Madrid para lo que sabe hacer como pocos

Ayer cayó eliminado el Real Madrid ante el Ajax e hicimos un Larguero casi exclusivamente dedicado a ese asunto pero esto va a seguir coleando. El Real Madrid es un equipo que viene de algo histórico, como ganar tres Champions League seguidas y cuatro en los últimos cinco años, pero también es histórico el batacazo que se ha pegado en siete meses.

Nadie sabe cómo ni por qué se pasa de estar en lo más alto a lo más bajo en apenas siete meses y todo el mundo busca culpables y uno dice que es el presidente, otro dice que el entrenador, otro piensa que los cambios de entrenadores, que los jugadores se han dejado, la preparación física... Al final todo se mete en la batidora y de ahí sale la situación actual: ni Copa, ni Liga ni Champions.

Y el Madrid en esta situación, a pesar de que en principio era una temporada de transición, como se admitía en privado después de no poder traer a Neymar ni Mbappé y tras la marcha de Zidane, lo que ha pasado es que este año se ha envenenado.

El Madrid no se puede ni se va a quedar de brazos cruzados. La primera decisión tras el batacazo afecta al banquillo. A esta hora Solari no sabe si se va a sentar en el banquillo en el partido contra el Valladolid. Él sabe que no va a seguir. Tiene interiorizado que esto se ha acabado. Lo que espera es que le dejen terminar la temporada, pero en su entorno admiten que está nervioso porque en cualquier momento puede sonar el teléfono.

Él sabe que ha sido provisional siempre, como puso el Real Madrid en aquella nota que anunció que tras la marcha de Lopetegui llegaba como técnico provisional. Hoy está más provisional que nunca y no se descarta que no llegue a sentarse en el banquillo el día del Valladolid.

En el club no han querido precipitarse. Quieren que pasen unas horas más, pero lo que pase va a ocurrir de forma inmediata. Parece que hay una decisión inminente porque el club quiere que la temporada 2019-20 empiece ya y que el técnico que llegue no sea un parche.

Ojo al tándem que se lanza como globo sonda: José Mourinho - Xabi Alonso. Hay parte de la directiva que dice no a Mou, pero el portugués está preparado para venir en cuanto le llamen. Vendría para hacer una limpia, que es lo que sabe hacer como pocos, y para estar no tres meses, sino dos o tres temporadas más.

También ha sonado el nombre de Zidane, pero yo no me lo creo. Ha sonado Antonio Conte... El Madrid está meditando mucho qué hacer porque no se quiere dejar la temporada y que sea lo que Dios quiera. Se está meditando mucho y en el Madrid no pueden asegurar que Solari vaya a sentarse en el banquillo ante el Real Valladolid y él tampoco lo sabe. Esta es la realidad.