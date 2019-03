Dos veteranos apoyaron a Sergio Ramos durante su discusión con Florentino

Como ha informado el Diario AS este jueves, Florentino Pérez y Sergio Ramos discutieron tras la eliminación del Real Madrid de la Champions League a manos del Ajax de Ámsterdam.

El presidente madridista bajó al vestuario y abroncó a los jugadores del equipo, algo que no gustó al capitán, el cual saltó y respondió. Florentino amenazó con echarle y Ramos respondió: "Me pagas y me voy".

Tal y como ha informado Manu Carreño en El Larguero, dos de los veteranos de la plantilla apoyaron al capitán del equipo madridista durante la discusión con Florentino.

