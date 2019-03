La mujer también es soporte y resistencia en escenarios de guerra

“Este régimen férreo que tenemos en Siria rechaza toda opinión que contradice su forma de ver las cosas, rechaza a cualquier disidente, cualquier persona que piensa de manera diferente, y lo detienen o desaparece”. Es el caso del esposo de Fadwa Mahmud, Abdulaziz Al Kheir, y de su hijo, Maher Tahan, cuyo paradero desconoce desde el 20 de septiembre de 2012. Ambos desaparecieron tras ser detenidos por los servicios de Inteligencia de la Fuerza Aérea en un puesto de control del aeropuerto de Damasco, aunque el gobierno sirio lo niega.

Esta mujer siria, esposa y madre de desaparecidos, decidió fundar hace siete años la organización "Familias por la Libertad", agrupando a familiares de los más de 75.000 desaparecidos en Siria durante la guerra. La organización, compuesta en su mayoría por mujeres, tiene como objetivo descubrir qué ha pasado con las decenas de miles de personas detenidas y desaparecidas en Siria desde el inicio de las protestas en 2011 cuando, según denuncia Amnistía Internacional, “el gobierno sirio lanzó una campaña para arrestar, detener y hacer desaparecer forzosamente individuos”, en su mayoría “activistas políticos y defensores de derechos humanos, periodistas, médicos y trabajadores humanitarios”, miles de los cuales son “torturados” o “mueren lentamente por el hambre y la enfermedad” mientras están detenidos.

Amnistía Internacional

En los años noventa tanto Fadwa Mahmud como su marido fueron objeto de persecución por parte del régimen sirio debido a su conexión con el Partido de Acción Comunista. “Mi hijo y mi marido no se alzaron en armas contra el Estado, no son terroristas, han llamado siempre a una resolución pacífica y no beligerante, pero este régimen solo conoce la violencia y la barbarie, no solo ahora, sino que antes de 2011 este era el modus operandi. Con Assad padre, mi marido ha sido detenido 14 años y yo también he sido detenida”, relata.

Fadwa Mahmud, madre y esposa de dos desaparecidos / Amnistía Internacional

Fadwa no ha perdido la esperanza de que su esposo y su hijo vuelvan. “La búsqueda es muy larga, es muy dura”, nos cuenta, “sigo en la senda de la búsqueda. Me he dirigido a organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, a políticos, a países, a la UE, he visitado los parlamentos de los países de la UE, los países que dicen que defienden los DDHH, e incluso he hablado con el ministro de la reconciliación nacional sirio, cosa que yo normalmente no hago, no me gusta dialogar con los tentáculos del régimen sirio, pero esta vez sí pregunté a principios de la desaparición, y no me dio ninguna respuesta”. Fadwa cree que es imposible que el régimen no sepa dónde está porque su marido es una persona conocida internacionalmente. “Bachar sabe dónde está mi marido, pero lo niega”. Por estos motivos decidió crear la organización. “Hemos puesto un autobús con fotos de los desaparecidos y detenidos y hemos hecho una gira por toda Europa para hacer llegar nuestra voz y que estos casos sean algo visible aquí”.

Amnistía Internacional ha inaugurado esta semana la exposición “Decenas de Miles” en la Casa Árabe de Madrid. Un recuerdo, cuando se cumplen 8 años del inicio del conflicto, de las personas desaparecidas en territorio sirio, incluyendo objetos de algunas víctimas como bufandas, gafas o un rosario, poemas escritos por personas que han pasado por la cárcel siria, retratos realizados por una artista siria que estuvo en prisión, así como una recreación de las conversaciones codificadas que mantenía un grupo de activistas. Uno de los objetos presentes en la exposición es una réplica de la cartera del marido de Fadwa. Ella la lleva consigo “porque es un recuerdo tierno y dulce y a la vez melancólico”. Recuerda que cuando su marido viajó a China le dio la cartera que tanto le gustaba, “tenía un presentimiento de que iba a ser arrestado, de que no iba a volver”.

Uno de los retratos de la exposición "Decenas de miles" / Amnistía Internacional

El papel de las mujeres en la construcción del futuro de Siria

Leen Hashem, activista y colaboradora de la ONG, asegura que, con los datos que manejan las organizaciones, se puede hablar de “al menos 82.000 desaparecidos en las cárceles sirias y 7.000 en las zonas de las fracciones armadas”. Muchas mujeres en Siria se visten de negro ante esta situación, se resignan a quedarse solas, pero no fue el caso de Fadwa, que se ha convertido en activista. “Soy una mujer que ha luchado toda su vida por sus derechos, he estado en la política desde antaño. He probado la cárcel, la detención por cuestiones políticas y sé lo que se siente”, defiende.

“La cárcel no se puede describir, es algo muy difícil, muy vil, atroz, y no se puede vivir ahí”, nos cuenta Fadwa, que pasó dos años en la prisión, de 1992 a 1994, arrestada por su propio hermano, que formaba parte de la policía política en Siria. Las cárceles allí “son como un pozo, no puedes ver la luz. Y te sacan de vez en cuando para torturarte e interrogarte. Pasaron muchos años de aquel entonces y sigo teniendo miedo. Tengo claustrofobia y miedo a la oscuridad”. Cuando recuerda esos años siente algo extraño en su cuerpo, “la cárcel en Siria te quita tu humanidad, ya no eres ser humano, no tienes derecho a vivir, ahí estás y ya está. Solo el mero recuerdo me da escalofríos, es un infierno”. El daño físico de las torturas se une al daño moral de que fuera su propio hermano el primero que la torturó, lo que le ha dejado “unas secuelas más graves”.

Fadwa asegura que si hay mujeres que se resignan no es por falta de valentía, sino “por el férreo régimen que hace uso de la barbarie”. Incluso si ella estuviese en Siria no tendría voz, “las mujeres allí temen por su integridad física y la de sus familiares”, pero al estar aquí, su voz puede ser la de todas las sirias. Muchas mujeres acuden a Fadwa en busca de apoyo porque “nadie puede entender lo nefasto que es perder un hijo” y le piden que siga siendo su voz, algo que le da fuerza cada día para seguir luchando.

“Este caso humanitario es una prioridad para nosotros”, dice Leen. Aunque hay reuniones en Ginebra y Astana para la resolución del conflicto, Leen lamenta que no se ha puesto sobre la mesa el tema de los desaparecidos, “médicos, socorristas, bomberos”, miles de personas de la población civil. Amnistía Internacional quiere poner el foco en que “cada minuto está muriendo gente en las cárceles sirias” y la gente no es consciente de las condiciones inhumanas que hay en estas prisiones. Por eso instan a la comunidad internacional a fijar una hoja de ruta para adherir a las negociaciones de paz el caso de los desaparecidos y detenidos y llevarlo a las Naciones Unidas.

Además, Amnistía Internacional ha lanzado este 8 de marzo La campaña “Nunca más desoídas: Las mujeres que configuran el futuro de Siria” para arrojar luz sobre “los múltiples abusos y violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres en Siria, como detención arbitraria, desaparición forzada, secuestro y violencia de género” y reclamar su papel activo en la construcción del futuro del país.

“Creo que la guerra terminará, pero como conflicto bélico, como conflicto armado, pero empezará otra: la guerra económica, de seguridad, de facciones”, teme Fadwa. “La paz no llegará sin solventar este problema visceral”, asegura, por eso no deja de luchar para encontrar a esas decenas de miles de desaparecidos. España ha pasado por una experiencia similar a la de Siria en la guerra civil y por eso el pueblo español comparte ese sufrimiento, por eso se alegró tanto al conocer que iba a realizarse aquí esta exposición, cuenta la activista. Y pide que la gente en España presione a su gobierno para ayudar a liberar a los detenidos.