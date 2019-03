Si tu nieto es el emperador de Roma y no te gusta lo que hace, pues lo matas y pones a otro

En esos momentos en los que creéis que vuestra familia es la más disfuncional del mundo, no hay nada mejor que mirar atrás hacia el Imperio Romano. Hermanos que se casan con hermanas, madres que asesinan a sus hijos… No había más freno que la imaginación. El 11 de marzo del año 222, una de estas familias protagonizó uno de los episodios más sangrientos del mundo romano.

Cuando en el año 218 murió el emperador Caracalla, su sucesor fue elegido de forma poca convencional. La prima del difunto emperador dijo que su nieto de 14 años era en realidad hijo ilegítimo de Caracalla. La madre y el propio chaval aceptaron entrar en la farsa y les salió bien la jugada: el joven Vario Avito Basiano sería el nuevo emperador. Pero igual os suena más el nombre con el que pasó a la historia: Heliogábalo.

No hace falta que os diga que el experimento no salió muy bien. El comportamiento de Heliogábalo en el trono imperial no fue exactamente ejemplar. Se dedicó esencialmente a acostarse con todo lo que le pasara por delante. De hecho, llegaron incluso a acusarle de usar el palacio imperial como prostíbulo, con él mismo como prostituto principal.

Viendo que no estaba resultando muy bien el experimento, su abuela decidió que lo mejor sería apostar por otro de sus nietos, Alejandro Severo. Así que lo arregló con la guardia pretoriana, que no tuvo problema en liquidar a Heliogábalo, y a su madre, de propina.

Así que antes de quejaros de vuestra madre o de vuestra abuela, acordaros de Heliogábalo. Y lo mismo si tenéis a un hijo o nieto teenager. Igual es un poco insoportable, pero dudo que esté al nivel del emperador adolescente.

