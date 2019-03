El hoy capitán del Real Madrid Karim Benzema ha dado la cara en el campo –con dos goles- y también fuera de él al terminar el partido contra el Valladolid: “Es una victoria importante para nosotros, creo que es bueno después de los resultados contra el Barcelona, creo que nos va a dar más confianza para los once partidos que nos queda”.

Tras las palabras de Modric en las que el croata aseguraba que había jugadores que debían haber dado “un paso adelante” y no lo dieron, Benzema ha sido tajante: “Cada uno puede pensar lo que quiera, yo no pienso así. Cristiano ya no está en Madrid. Siempre que estamos en el campo todos ayudamos para meter goles y ganar”.

El francés ha dicho no saber si es su peor semana en el Real Madrid pero ha asegurado que “duele” y que deben “trabajar todos juntos. Nos quedan 11 partidos y ojalá ganemos todos”.

Por último, cuestionado sobre si prefiere a Zidane o Mourinho para el futuro, ha respondido: “Solari”.