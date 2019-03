Novedades Carminha se quita la careta: C. Tangana y Camarón caben en un mismo disco

Novedades Carminha es de los grupos más divertidos del momento. Han dejado atrás el sonido garage y punk de sus primeros temas y se han convertido en una banda de éxitos festivos ante los que es imposible quedarse quieto. Su último disco, Ultraligero, es la consagración de esa apertura a nuevos ritmos.

Tampoco descuidan las letras. Por muy verbenera que sea la canción, no desaprovechan la oportunidad para hacer llegar su mensaje hablar de "la unidad de España", los problemas de hacerse "joven con la edad" o del "sexo con desconocidos". Tampoco tienen reparos a citar a otros compañeros de profesión como C. Tangana, Los Planetas, Camarón o Pucho Boedo. Tienen para todos así que les proponemos un juego: hablar de su disco a través de ellos. No dudaron en ponerse la careta.

"Nuestro discurso es totalmente contrario a C.Tangana"



"Chica del año, como C. Tangana". Novedades Carminha menciona al cantante en Obsesionada, uno de sus éxitos de Ultraligero, y aunque a simple vista no tienen ningún parecido entre sí, su adaptación a nuevos estilos les ha unido: "Está guay encontrar referentes comunes con gente que a priori no tenemos mucho que ver". Conforme van hablando las coincidencias van en aumento y destacan que, cuando C. Tangana sacó el bolero, ellos ya tenían grabado el disco: "Va a ser nuestra gasolina del futuro poder abrirnos estilísticamente", explica Carlangas, el cantante del grupo. Pero que nadie se engañe. Aunque el batería Xavi G. Pereiro reconoce que es fan de C. Tangana, Anxo deja claro que el discurso del grupo "es totalmente contrario" al del rapero: "Él solo hace apología del dinero".

El grupo compuso Obsesionada teniendo en mente a Golpes Bajos pero en Fuego y Chinchetas encontramos un parecido sospechoso con La Mataré de Loquillo. Después de la sorpresa, reconocen similitudes con "la melodía de voz o el tratamiento de las guitarras" y, sobre todo, con un sonido "un poco hortera pretendidamente". Carlangas explica que eso ocurre porque antes de músicos son público: "Tampoco hay tantas cosas que nos llamen la atención pero hay algunas que nos pegan fuerte".

El homenaje a Boedo en clave de cumbia: "La música tropical nos pertenece un poco a los gallegos"

Una de las caretas que no podía faltar es la de Pucho Boedo, "el crooner por excelencia de los gallegos". En Dame veneno, una de las canciones de su anterior disco, le nombraban pero en su último trabajo van más allá y le homenajean con un tema: "A Santiago Voy se convirtió casi en un himno de los gallegos de la diáspora y para muchos gallegos que vivían en Galicia". Un clásico de Los Tamara que no falta en las verbenas que han querido poner en valor: "Nos estábamos dando cuenta de que a nuestra generación no llegaba". Para ello, se han acompañado por los mejores, Esteban y Manuel, los reyes de la cumbia con autotune. "Nos parecía flipante que un dúo de Santiago fuera tan potente haciendo este tipo de ritmos y ya que se nos ocurrió hacer una cumbia teníamos que llamarles a ellos de forma obligada para que nos explicasen cómo se hacía", cuenta Xavi, que no duda en elegir la careta de Boedo entre todas las de la mesa.

El guiño "de mal rollo" a Los Planetas

En Te quiero igual cantan "aunque te gusten Los Planetas como a todos los puretas". Un guiño que reconocen que parece "de mal rollo" a pesar de que respetan "muchísimo" a la banda granadina: "Cuando hicimos esta canción queríamos buscar un referente de una generación anterior a la nuestra y romper con todo esto. Romper no quiere decir que no podamos convivir", advierte Carlangas.

Quieren dejar claro que "no era un beef mal intencionado" pero explican por qué esa cita tan directa: "Hay una generación de indies, que son nuestros primos mayores que van con el botón de la camisita de cuadros… Eso para mí es el indie, que escuchaban a The Jesus and Mary Chain, que tocaban mirando hacia el amplificador en vez de al público…. Nosotros no estamos ahí, que no estemos no significa un choque frontal. Sí que era una reivindicación generacional y la hicimos mediante la metáfora de Los Planetas".

"Camarón la gran estrella del pop español"

Carlangas no esconde su devoción por Camarón. En Joven con la Edad le pone como ejemplo de música perfecta para un momento íntimo con una pareja antes de dormir. "Camarón es la gran estrella del pop español. Lo es porque cantaba muy bien y porque fue muy atrevido. Ahí marca un punto y aparte en la música. Fue capaz de romper con el purismo y con la tradición para coger caminos que a él le dio la gana, cuando le dio la gana y como le dio la gana. Es un referente de cómo se hacen las cosas", sentencia el cantante.

Novedades Carminha también ha recibido críticas por su cambio de sonido: "Mi pandilla de colegas me rechaza desde que abandonamos el punk" -dice Xavi- "cuando hicimos el tema con Dellafuente y me vi dando palmas en el tema, me imaginaba a mis colegas dándome de lado". Bromas aparte, su cambio es toda una declaración de intenciones: "Nosotros hemos decidido variar un poquito porque nos lo pedía el cuerpo, fue algo súper honesto. Entonces no hay que dar ningún tipo de explicación, hacemos lo que queremos porque somos punkis", ríe Carlangas. Después de todo, como dice Anxo, eso es ser joven con la edad, "quitarte prejuicios, ser más abierto".