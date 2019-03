Es día 12, se acercan los idus de marzo, que son el día 15, y que para los romanos eran señal de buenos augurios. Aunque algunas tragedias tiñeron de rojo esos días. Y los idus acabaron en la archicitada recomendación de Shakespeare: “Cuídate de los idus de marzo”.

Huyendo del abismo, huyendo de los malos idus de marzo, Juncker y May han vuelto a intentarlo. Esta medianoche han comparecido los dos, en Estrasburgo, para anunciar que al texto del acuerdo de ruptura, que no se toca, le añaden lo que May ha llamado una póliza legalmente vinculante para dar garantías a los británicos de que Europa no intentará mantener atado al Reino Unido por el temor a la frontera dura entre las Irlandas.

En fin, algo que llevar hoy al Parlamento británico donde vuelve a votarse.