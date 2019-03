El significado de la ética

Este fin de semana lo arrancamos de otra manera. No puede ser otra, después de que el 8 de marzo volviéramos a reivindicarnos como mujeres. Por ejemplo, en Linkedin. Una red social, en principio profesional, en la que ya hemos desgranado que hay un poco de todo. Déjenme que les cuente alguna más. En Linkedin molesta que cuando nos llama “guapa” un desconocido le pidamos, por favor, que no nos lo diga. En linkedin cuando hablas de bisexualidad a través de un podcast de este programa y escuchan que la presentadora, o sea yo, habla de su orientación sexual , alguno te entra y te dice que qué suerte tu marido. Que se folla a tus amigas.

Esas cosas nos pasan. Nos pasan cada día.

Como que alguien nos insulte en público e intente que nos linchen en una red social.

Hay un profesor de ética de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid que lo hace con soltura. Contó que yo era la periodista que fardaba de que su hijo le mete mano, ¿recuerdan aquella? Sí, cuando hablamos con una psicóloga de Save the Children y nos contó que el primer referente sexual de mi hijo soy yo. Y soy yo quien debo educarlo para que me respete. Al profesor de ética de esta universidad no le gusta. Porque lo siguiente que dice es que soy una cerdaca, puta y marranaca. El profesor Miguel Ángel Quintana Paz jaleaba a un compañero suyo, también profesor de ética. Ambos defienden el alquiler de úteros. Consideran que si alguien vende su cuerpo es su problema. Es su decisión. Y es su libertad. Yo trataba de que entendieran que una mujer pobre siempre recurrirá a lo que sea, incluyendo tener hijos previo pago por el embarazo. La mujer como objeto. La mujer como tinaja. La mujer como esclava del que tiene dinero.

Dudo mucho que en un centro universitario el conjunto de normas morales que rigen la conducta de sus profesores y alumnos contemple insultar a una mujer por decir que no es ético usarnos como vasijas. ¿Le molesta profesor que yo sí sepa lo que significa la ética?