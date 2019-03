Una ballena casi se come a un buzo que estaba grabando a unos tiburones

Una ballena casi se traga a un buzo que estaba intentando grabar cómo un tiburón atacaba unas sardinas. Ocurrió la semana pasada en Sudáfrica, este buzó se quedo atrapado de cintura para arriba dentro de este mamífero que justo subía a coger aire. Por suerte para la ballena, y sobre todo para el buzo, le soltó a los pocos segundos. Si el animal hubiera llegado a coger el oxígeno necesario se habría vuelto a sumergir hasta el fondo del mar, algo que muy posiblemente habría matado al submarinista.

Las cámaras van a ser el máximo depredador de los humanos. Al protagonista de la anterior noticia casi se lo come una ballena por grabar un vídeo y a la de esta un leopardo le ha rajado el brazo por intentar hacerse un selfie con este felino. Esta mujer metió el brazo por las barras de la jaula para hacerse la foto, algo que no parece muy buena idea, el leopardo al ver la escena hizo lo que se espera de un animal salvaje y la atacó. Al final todo ha quedado en un susto y las heridas no han sido graves.

Además, como cada martes, toca concurso. Una pista, el animal de hoy es un omnívoro, a ver si lo adivináis.