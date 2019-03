Tres preguntas para entender la decisión de prohibir volar el 737 MAX

¿Por qué las aerolíneas han tomado la decisión de dejar de volar estos aviones?

Se trata de un aeronave nueva que en un plazo cuatro meses ha vuelto a repetir un accidente que ha causado la pérdida total de la aeronave en una circunstancia de vuelo muy parecidas. El accidente ha sido durante el despegue, en la fase de ascenso, pero donde no había ningún tipo de problema meteorológico y en ambos casos los pilotos me llamaron a torre para pedir volver porque estaban teniendo problemas de control de la aeronave. No se ha establecido todavía un vínculo directo en este segundo accidente entre lo que lo que ha podido pasar y el sistema de control de vuelo mejorado y pero las circunstancias sean muy parecidas lo cual nos da unos indicios razonables de que puede haber un problema asociado con este sistema.

¿Qué tiene de diferente este modelo de avión?

Este modelo es la tercera versión del 737, que lleva unos motores mayores y ubicados en una situación un poquito diferente respecto a los modelos anteriores. Esto hace que al acelerar esos motores el avión tiene una mayor tendencia al encabritamiento, a levantar el morro hacia arriba, por tanto actúa de forma automática un software que hace que ese avión se estabilice. Esto se hace precisamente para que el manejo del avión sea transparente a los pilotos. Los pilotos realmente no manejan el avión directamente lo hacen a través de un sistema de ordenadores de vuelo, para que las sensaciones que recibe el piloto en este nuevo modelo sean equivalentes a las que recibiría si estuviese volando los modelos anteriores se implementa este software. Esta modificación del software no ha sido advertida las compañías aéreas, se quedó como dentro de la caja negra del avión.

¿Qué es lo que se quejan los pilotos y las aerolíneas?

Que en un momento determinado esto produce una reacción anómala porque posiblemente no funcione bien. Los pilotos desconocen esta función y por tanto no actúan para compensarla. Eso es lo que se evidenció en el problema del primer avión de Lion Air, que ha quedado bastante constatado, y se está pensando que puede ocurrir lo mismo en este nuevo accidente. Por esta razón y hasta que se aclare todo y que los pilotos reciban la información que necesitan y las aerolíneas puedan realmente saber todo esto pues creo que como medida de precaución es bastante razonable parar los aviones y ver qué implicaciones tiene esta implementación.