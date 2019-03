Varias compañías aéreas dejan de volar el Boeing 737 MAX 8 tras los últimos accidentes

La empresa estatal argentina Aerolíneas Argentinas ha informado este lunes de que suspende de manera temporal los vuelos operados con aviones Boeing 737 MAX tras los dos accidentes fatales ocurridos con esos modelos en menos de cinco meses. La decisión se produce horas después de que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) de Argentina ordenara a sus afiliados no volar ese modelo de avión.

Aerolíneas Argentinas es la única empresa en el país que opera con esos aviones, que cuenta con un total de cinco y que se utilizan para vuelos regionales. Más tarde, el Grupo Aeroméxico, que opera la mayor aerolínea mexicana, ha suspendido de forma temporal las operaciones de seis aviones Boeing 737 MAX 8.

La compañía ha indicado que la medida se mantendrá "en tanto se cuente con información contundente sobre las investigaciones del lamentable accidente". Mientras ha afirmado que las frecuencias que se operaban con estos aviones serán cubiertos con el resto de la flota.

air europa encargó 20 unidades Air Europa operará con el Boeing 737 MAX 8, el mismo modelo del avión que se estrelló este domingo en Etiopía, según ha confirmado el delegado sindical del Sepla en la aerolínea, César Borrego, quien ha explicado que la compañía recibirá este modelo de avión y está dando la "instrucción correspondiente" a los tripulantes de vuelo. En una rueda, Borrego ha aclarado que el modelo 737 MAX 8 "es reciente y aún no ha volado con Air Europa", al tiempo que se ha mostrado prudente al evitar entrar en valoraciones respecto a las causas del accidente del avión del mismo modelo de Ethiopian Airlines, que se estrelló con 157 personas a bordo. "Habrá que esperar a las investigaciones oportunas y no entrar en valoraciones hasta conocer los informes de la investigación", ha dicho. Al respecto, el jefe de la sección sindical del Sepla en Air Europa, José Roncero, ha subrayado que "el 737 lleva volando más de 30 años perfectamente" con la aerolínea.

La aerolínea Copa Airlines de Panamá ha subrayado que está esperando los resultados de la investigación y que seguirá las recomendaciones emitidas por el fabricante y las autoridades pertinentes. "Actualmente estamos evaluando los próximos pasos a seguir, en estrecho contacto con las autoridades de aviación", ha aseverado la compañía a través de un comunicado.

Singapur también ha informado de que suspenderá temporalmente todos los vuelos de este tipo de avión desde las 14.00 (hora local) de este martes. Esta medida afectaría a las compañías SilkAir, China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines y Lion Air, según ha confirmado la Autoridad de Aviación Civil de Singapur en un comunicado.

China e Indonesia han dejado este lunes en tierra todos los aviones Boeing 737 MAX 8 operados por sus aerolíneas, mientras los investigadores recuperaban la caja negra del accidente en el que murieron 157 personas en Etiopía.

Por su parte, Ryanair ha asegurado que "no tomará ninguna decisión inmediata" respecto a la operativa de su flota de aviones Boeing 737 MAX. "No tomaremos ninguna medida en este momento", ha afirmado el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en una entrevista con el diario 'Irish Independent'. "Necesitamos esperar a ver cuál es el resultado de la investigación", ha afirmado O'Leary, quien dijo "no estar particularmente preocupado".

O'Leary ha señalado que la compañía esperará las indicaciones del fabricante y de las agencias de seguridad al respecto de las investigaciones que se han iniciado sobre el accidente del avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines.

La compañía Norwegian también ha señalado hoy que está "en estrecho diálogo con Boeing y que sigue las instrucciones y recomendaciones tanto de ellos como de las autoridades de aviación". La compañía noruega opera con este avión desde Irlanda a los Estados Unidos y recibió su primera entrega del 737 MAX 8 en junio de 2017.

El director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Alexandre de Juniac, ha advertido este martes de que los resultados de la investigación son necesarios antes de sacar conclusiones sobre el accidente.

"La actitud más seria y vigorosa es verificar, verificar y establecer hechos", ha señalado De Juniac en una rueda de prensa en Singapur. "Sobre este tema, nuestra posición permanente es esperar a que los resultados de la investigación lleguen a una conclusión". En octubre, un aparato similar operado por la aerolínea indonesia Lion Air se estrelló poco después de despegar de Yakarta, dejando 189 víctimas mortales.