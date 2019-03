Jordi Alba: "Si nosotros hubiéramos hecho una temporada como algún rival que ya sabéis nos hubieran dado por todos lados"

El Fútbol Club Barcelona logró este miércoles la clasificación para los cuartos de final de la Champions League tras golear al Olympique de Lyon por 5-1 en el Camp Nou.

Poco después de acabar el partido, Jordi Alba pasaba por El Larguero para charlar con Manu Carreño. "No creo que sean todos los que no nos valoran pero en una temporada mala como la que ha tenido algún rival que ya sabéis nos hubieran dado por todos lados y en cambio pues a otros no. Igual que cuando ganamos claramente buscan preguntas que no las entiendo, pero es mi opinión", expresó acerca de sus sensaciones a la hora de valorar los éxitos azulgranas por parte de la prensa.

También dejó su opinión acerca de eliminaciones sorprendentes como las de Real Madrid o PSG. "Creo que todos los equipos que se han clasificado a cuartos han sido justos vencedores de las eliminatorias, en una noche mala cualquiera te puede tirar de la competición. Este año han caído más favoritos. ¿El Atlético? Es muy difícil hacerles tres goles, defienden muy bien, no me lo esperaba. La Juventus es un rival muy fuerte y puede pasar de todo pero... ostras meterle tres goles al Atlético es muy complicado. Madrid y Atlético son rivales que te ponen en mucha dificultad pero los que han pasado como he dicho antes son justos vencedores".

Tras la exhibición que hizo, Alba dejó claro la importancia que tiene Leo Messi en el Barcelona. "Está claro que tener a Messi nos da un plus, es un jugador diferente, nos da muchísimo y hay que aprovecharlo. Esto depende de todo el equipo pero Messi marca la diferencia como hoy, es admirable verle jugar

Por último también quiso opinar sobre el regreso de Zinedine Zidane al Real Madrid, un regreso que le sorprendió. "Sí, no te voy a engañar. Cuando estuvo ahí hizo grandes temporadas aunque no es normal en el mundo del fútbol que se vaya un entrenador y que vuelva a los nueve meses".

