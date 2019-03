Hablan las víctimas: "Me siento muy indefensa"

¿Estamos o no estamos protegidos los consumidores? A eso ha tratado hoy de responder SER Consumidor dos días después de celebrarse el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Y para ello ha contado con la participación de numerosos invitados al programa.

Por ejemplo, han pasado algunas víctimas, como María García, que ha contado su odisea desde hace meses con una compañía de seguros a la que llamó para informarse y ha terminado “perseguida” para que pague las cuotas de un contrato que no solicitó. “Me siento muy indefensa. Me siguen reclamando pese a los escrito que les he enviado y ellos nunca se pronuncian por escrito”, ha dicho.

Manuel Enriquez ha recordado el caso de un familiar con 75% de discapacidad al que le invitaron a una jornada “informativa” en un hotel - con el gancho del regalo de un jamón - pero donde terminó comprando unas almohadas, con supuestas propiedades, que le costaron caso 3.000 euros. La denuncia del caso en SER Consumidor propició que le devolvieran el dinero entregado y la anulación del crédito que le habían tramitado.”Es intolerable que pase esto. Es un delito que alguien debería perseguir. A cosas así acuden muchas veces gente muchas personas mayores”, ha denunciado.

También ha denunciado la situación de los afectados de las clínicas iDental Isabel Palomina, la abogada que defiende a la Plataforma de Afectados: ”Nunca debería haber pasado, había denuncias y se sabía. Uno es solo un problema económico, es de salud. Y todavía siguen intentando las financieras y los bancos cobrar cuando el mismo juez ha dicho que no deben seguir pagando las víctimas”.

El director de ListSpam, Alberto Jarne, ha denunciado las malas prácticas de algunas empresas con teléfonos “trampa” que terminan captando clientes con supuestos regalos que terminan muchas veces en compras de productos de un elevado precio. Pero sus denuncias y las de los afectados ha llevado a las empresas a exigirles una indemnización de 12.000 euros “ y que borremos todos los rastros de nuestras denuncias en la red. Pero no nos vamos a plegar”.

Carlos Balmisa, Director del Departamento de Control Interno de la CNMC, ha pasado también por Ser Consumidor y ha reconocido que hay muchos usuarios que sospechosamente están en el mercado libre, más caro, frente al mercado regulado, y ha recordado que hay mecanismos para que cada usuario sepa dónde pagaría menos. Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en España nos ha anunciado las medidas legislativas que prepara Europa par mejorar la protección de los consumidores.

Y hemos conocido la visión de las principales asociaciones de consumidores del país sobre si estamos o no protegidos los consumidores. Con opiniones para todo los gustos. Por ejemplo, Manuel Pardos, presidente de Adicae, ha sido muy crítico y ha dicho que “el artículo 51 de la Constitución está en la picota” y Rubén Sánchez, de Facua, ha dicho también que “se necesitan gobiernos que castiguen con dureza los fraudes”. Ileana Izverniceanu, ha puesto el foco en la necesidad de proteger a los más vulnerables, como ha dicho Gustavo Samayoa, de FUCI. También han intervenido UCE, UCA, Asufin y el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera, que ha dicho que “la salud de los derechos de los consumidores es buena”.