Álvaro Benito: "No se pueden traer a muchos jugadores de la misma posición, que es la misma de Vinicius"

El Real Madrid venció 2-0 al Celta en la vuelta de Zidane a los banquillos del Bernabéu tras anunciarse su incorporación a comienzos de la semana y lo hizo con varias novedades en el once titular como la presencia de Keylor Navas, Marcelo, Isco, Asensio o Gareth Bale. Todo ello se analizó en el último tramo del Carrusel Deportivo con Yago de Vega, Antonio Romero, Dani Garrido y Álvaro Benito.

Uno de los temas que se trató en El Sanedrín fue la vuelta de Zidane al banquillo madridista algo que para Yago de Vega "ha generado un nuevo ánimo después de una semana en la que estaban hundidos". Para Romero, una de las claves del nuevo aire que ha aportado el francés al banquillo es que "si Zidane le dice a Kroos que juega de '5', Kroos asume que juega de '5'; si le dice a Bale que tiene que defender, Bale defiende aunque no se juegue nada". Álvaro Benito, sin embargo, prefiere no sacar conclusiones en tres días aunque reconoce que le ha sorprendido el caso de Bale: "hacía mucho tiempo que no le veía tan conectado".

El técnico francés dio entrada a varios de los jugadores con menos minutos durante la era de Solari. "Ha apostado por los suyos", admite Álvaro Benito. Romero, además, dice que "la mentalidad de Zidane es que la gente que estaba fuera ahora la pueda recuperar. Se va a centrar en recuperar futbolistas que estaban más fuera que dentro y a partir de ahí preparar la próxima temporada". Para Dani Garrido, Zidane ha sido "valiente" en su 'redebut' ya que "ha sentado a Courtois que era un fichaje de club y ha hecho su equipo, el de la vieja guardia".

El conjunto madridista ya está preparando la próxima temporada y se plantea un verano con varios movimientos en las oficinas del Bernabéu. Romero admite que "no hay tantos futbolistas que mejoren los que tienes en la plantilla". En su línea también está Álvaro Benito, para el que resulta "difícil de mejorar ese hipotético once del Madrid de Zidane" y reconoce que "No se pueden traer a muchos jugadores de la misma posición -Hazard, Neymar-, que es la misma de Vinicius". Dani Garrido sí espera, en cambio, "un verano movido en el Madrid".