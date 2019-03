Errejón admite que Podemos no ha explicado suficientemente su proyecto para España

Íñigo Errejón es el candidato de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Reconoce que hacía tiempo que no disfrutaba tanto haciendo política, "que no estaba tan fresco". No cree que la marca Podemos esté quemada pero cree que hace falta hacer "más esfuerzos en general y para abandonar el sectarismo". Ese sectarismo que este fin de semana apuntaba una nueva baja en el partido: el senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo ha anunciado su decisión de renunciar a estar en la lista de En Comú Podem de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril al no compartir el carácter independentista de la candidatura y ha censurado que "la alteración del orden de las primarias" en la configuración final de la lista. Guardingo considera que la lista de los comunes "tiene un perfil independentista" que él no comparte. Errejón lamenta que Podemos no haya explicado mejor que tiene un proyecto para toda España porque "eso es imprescindible".

Por todo ello, Errejón piensa que "hacía falta un poquito de renovación" en Podemos y pone como ejemplo el caso de Madrid, donde la fórmula que permite gobernar a Carmena les dio la oportunidad de abrirse a más madrileños, incluso a los que a priori no les habrían votado. "Los partidos tienen una tentación a la endogamia, al cierre, a volverse impermeables a lo que les rodea", sentencia y añade que, de momento, no se ha inventado nada que pueda sustituir a los partidos pero que a veces "hay que dar un salto, y abrir puertas y ventanas".

Para Errejón, "la única manea de transformar las cosas es teniendo la capacidad de tejer" y critica que se presuponga que ser de izquierdas sea "estar enfadado". Manuela Carmena es toda una referencia para él "por su capacidad de desarmar los prejuicios e integrar a gente muy diferente".

El candidato a gobernar la Comunidad de Madrid sabe que la abstención puede perjudicarle porque "en los barrios más golpeados por la crisis la gente acude mucho menos a votar mientras en las zonas privilegiadas vota todo el mundo". Entiende que quien lo tiene más difícil tiene menos fuerzas al final del día para dedicarse a las cosas colectivas como la política pero cree que se puede llegar a ese electorado cambiando el discurso: "Si tienes 10 minutos al día para enterarte de lo que pasa y lo que te llega son trastos volando yo entiendo que esto pueda producir alejamiento. Ahí hay que hacer un sobreesfuerzo. Yo sé que un insulto siempre es más grande pero hay que meter las camas de los hospitales, los colegios, la igualdad de oportunidades y los contratos basura".