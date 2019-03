Nuestro invitado comentó sobre las iniciativas que tiene en marcha la Comisión Europea que desde abril del 2018 “hay una reforma global en el derecho de los consumidores, de cláusulas abusivas, términos abusivos y una segunda reforma que es para introducir un sistema europeo común de reclamaciones colectivas”, confirmó.

También comentó Francisco Fonseca, Director de la Representación de la Comisión Europea en España, que la legislación que tenemos a nivel europeo en materia de compras online, lo abordan mediante un principio jurídico y es que “todas las plataformas que nos ofrece comercio online tienen que identificarse a sí mismas y decirle al consumidor si son ellos los que venden o es un intermediario”.

No solo aclaró el tema de las compras online a nivel de usuario, sino también de los comerciantes: “pensamos que la regla de la devolución de un producto comprado en internet tiene que tener una garantía para el comerciante, para que no tenga que devolver el dinero hasta que la mercancía no le haya llegado de vuelta”.

En cuanto a las acciones colectivas para poder reclamar frente a los grandes fraudes, “de momento habrá que esperar a finales de año para poner en marcha la legislación”. Pero el Director de la Representación de la Comisión Europea en España, aseguró que “se garantizará que entre todos los estados miembros haya unas entidades cualificadas que puedan pleitear colectivamente en nombre de los consumidores”.

La percepción de los consumidores sobre sus derechos en el mundo global “es como la de David frente a Goliat”, comparó Fonseca. Pero quiso dar el punto optimista recordando que “en general, como bien ha demostrado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en España en materia de derechos del consumidor tenemos un conjunto de reglas protectoras que son fantásticas para el consumidor”.

Además, el director de SER Consumidor, Jesús Soria, le recordó a Francisco Fonseca el fraude de las emisiones de los coches Volkswagen, que en Estados Unidos hubo grandes sanciones y a los usuarios se les compensó y en Europa no, y el director de la representación de la Comisión Europea en España aseguró que “Estados Unidos es un estado federal en el cual hay un sistema de sanciones federal y en Europa no, la capacidad legislativa de la Unión Europea es más limitada de lo que el consumidor quiere o piensa y lo que estamos haciendo es intentar armonizar vía sanciones lo que se puede exigir a escala europea cuando hay un fraude contra el consumidor”. También se le preguntó sobre los “retrasos” en la puesta en marcha de iniciativas legislativas si es por los intereses de países, de empresas, de lobbies, a lo que dijo que al ser tantos miembros, las soluciones “son complejas”.