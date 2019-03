¿Otra vez la corrupción?

Un escalofrío empezó a recorrer la espalda del vetusto Ojo cuando ayer, con el café del desayuno, esta cadena informaba sobre las declaraciones de varios integrantes de Vox, que denunciaban que la dirección del partido les había ordenado camuflar y fraccionar donaciones económicas de empresarios, para ocultar su origen y así burlar las limitaciones impuestas por la ley.

Horas después era la Audiencia Nacional quien nos traía la citación de Alfredo Prada, un nombre de gran peso en el PP de Esperanza Aguirre, siempre Esperanza Aguirre, para que dé alguna explicación sensata sobre aquel fiasco, terrible, de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, un pufo gigantesco de más de cien millones. Prada, por cierto, es el elegido por el mismísimo Casado para situarle al frente de la oficina del PP creada para combatir la corrupción del partido. Ya es tino.

Presagios terribles. ¿Aún no hemos iniciado la campaña electoral y ya comienza a mancharnos la mugre de la corrupción y las trampas financieras? No es posible que otra vez vuelva a instalarse en la vida política aquel trajín de maletines y billetes que ensuciaba todo lo que tocaba, y que ha acabado con varios dirigentes del PP de la Comunidad madrileña, no uno ni dos, y acompañados por varios valencianos, como inquilinos de numerosas cárceles. ¿Nos libraremos de esta plaga? Enciendan unas velas.