Almunia: "May está achicharrada políticamente y su credibilidad está bajo mínimos"

Este jueves vuelve a ser un día clave en la negociación del brexit. Los Veintisiete debaten desde este jueves en el Consejo Europeo la posibilidad de retrasar la salida de Reino Unido de la Unión Europea al 30 de junio, tal y como ha solicitado Theresa May. El exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, considera que la primera ministra es un lastre político para esta negociación: "Yo creo que está achicharrada políticamente dentro de su propio partido y su credibilidad está bajo mínimos en la Unión Europea". A su juicio, ha tenido un "exceso de soberbia" y no ha sabido escuchar: "Empezó poniendo ella misma líneas rojas para interpretar el referéndum que nadie se las impuso y que han imposibilitado un acuerdo interno", recuerda.

Theresa May intenta negociar in extremis pero Almunia destaca que no lo haya hecho "hasta el último minuto" y le parece "no solo preocupante sino triste" que se haya llegado a esta situación "que deja el concepto de democracia muy perjudicado en Reino Unido".