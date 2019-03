Phi Beta Lambda | 1x29 | Basta de famosos

PBL 1x29 | Un programa largo y de calidad.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

Hoy con la visita de Berto Romero.



******************************************



Wikipedia de Margaret Cho, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Cho



Twitter de Berto Romero, el invitado especial de hoy. Os tiene que sonar porque es famoso.

https://twitter.com/Berto_Romero



Trailer de la segunda temporada de "Mira lo que has hecho", la serie de Berto Romero.

https://youtu.be/q3ui7xkgupM



Entradas para el "Comedy Gold" de Barcelona en el que participan Iggy Rubín, Irene Meneguzzi y Modgi el próximo 24 de Marzo.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-comedy-gold-show-57653235379?aff=erelexpmlt



Gimli destruye el Anillo Único.

https://youtu.be/sUrJdsN_-B0



Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "Ice Thickeners" de Emilly Heller.

Puedes verlo completo aquí: https://youtu.be/P5n0hOM0Bm8



La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/



Un saludo a la phiena que se ha llevado el Cluedo de Juego de Tronos. Removeré cielo y tierra para enviártelo.



******************************************



Siguenos en redes:

Facebook: https://www.facebook.com/PhiBetaLambda.Comedy/

Instagram: https://www.instagram.com/phi.beta.lambda/



Descarga la app en tu móvil o tablet:

Enlace Itunes Store: https://goo.gl/dBLXOz

Enlace Google Play: https://goo.gl/8oVRwZ

Seguir leyendo