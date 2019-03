"Me encantó acuar en obras teatrales de Lorca en Canadá"

Mercedes Pallarés vivió en Canadá en los años, donde trabajaba en la oficina de Turismo en Toronto. La Alianza Cultural interpretó en una ocasión 'La Casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, "buscaban dos extras. Y mi compañera y yo nos apuntamos. Hicimos un papel pequeño, una escena de duelo", comenta. Una experiencia que supuso un antes y un después porque a partir de ahí vendrían más obras y papeles de mayor importancia. "Volvía a interpretar 'La Casa de Bernarda Alba', como criada, un papel por el que me dieron un premio en un festival. Y ya mi papel estelar fue mi papel de la madre del novio, en 'Las Bodas de Sangre'. Los teatros se llenaban siempre, "Lorca en América es muy popular", comenta. Mercedes quiere homenajear a Lorca en El Diario "porque lo adoro. He participado en sus obras de teatro y me ha encantado la experiencia".

