Disparan contra la verdad: España sí es un país seguro

Esta semana, tres temas han centrado nuestra atención: la financiación de Vox, los datos económicos de Pablo Casado y la urgencia de algunos por modificar la regulación sobre la tenencia de armas.

Vox se defiende con una mentira

El martes Mariela Rubio destapó cómo la dirección de Vox ordenó, según varios ex dirigentes provinciales de la formación, camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros. Ha sido una de las noticias de la semana y la estrategia de defensa del partido de Abascal ha sido mentir. Aunque Vox no quiso dar explicaciones en la SER, Rocío Monasterio, en Telecinco, basó su defensa en una mentira: "No tenemos nada que ocultar. Tienen las cuentas al acceso de todos en la web y están auditad as y verán que hay donaciones de particulares con su DNI y su nombre. ¿Qué más quieren?"

La SER no denunciaba que no pudiéramos ver el DNI de los donantes, sino que se utilizaban testaferros, personas interpuestas para ocultar el verdadero origen del dinero. En cualquier caso, en la página web no figuran los donantes con su DNI y su nombre. Hay un apartado que se llama "Colabora", en el que se invita a los simpatizantes a "hacer historia con Vox", ayudándoles a conseguir un millón de euros, antes del 26 de mayo. De momento, han recaudado más de 520.000. Si uno quiere contribuir, sí piden el DNI, pero el usuario que accede a la web no puede ver, como dice Monasterio, esa información de los donantes. En el apartado de Transparencia, tampoco. Aunque Vox se registró como partido en diciembre de 2013, sólo figuran las cuentas anuales desde 2015. Ahí tampoco aparece el desglose de las donaciones con DNI y nombre. La mentira es tan evidente, que Rocío Monasterio ya no la ha vuelto a repetir. Estuvo el jueves en Televisión Española y, aunque volvió a remitir a la web, ya se cuidó de no decir que figura esa información de los donantes.

Las verdades incompletas de Casado

A medida que se acerca la campaña electoral, escuchamos más cifras económicas. No necesariamente son mentira, pero sí necesitan contexto para que el votante pueda valorarlas mejor. Es el caso de las declaraciones que hizo Pablo Casado en Antena 3.

Casado lleva días insistiendo en que él quiere hablar de empleo, mientras unos hablan de Franco y otros de armas. En ese contexto y sacando pecho de la gestión del PP, dijo esto: "Cuando el PP ha gobernado en España, se han creado ocho millones de empleos: cinco con Aznar, tres con Rajoy". Casado, al hablar de economía, se olvida de un concepto clave: los ciclos económicos. Por eso, en esta afirmación falta mucho contexto. Por lo que respecta al contexto económico, Rajoy llega a la Moncloa en plena crisis y Casado olvida contar que llevó el paro a máximos históricos. En sólo un año de gobierno, el paro registrado aumentó en un millón de personas y se quedó en 6.278.000 parados. Luego comenzó la recuperación y efectivamente Rajoy creó empleo. Según la comprobación que hemos hecho, casi dos millones y medio de puestos de trabajo.

Pero a Casado no sólo le falta el contexto económico, también le falta el histórico, porque se salta las dos legislaturas de Zapatero. A él le tocó vivir lo contrario: un ciclo de mucho crecimiento económico que le permitió dejar el paro registrado en mínimos históricos. Recordemos que llegamos a tener un millón ochocientos mil parados. Ahora, tenemos más de tres. Zapatero dejó la presidencia en plena crisis, destruyendo dos millones de empleos, de los tres que había creado.

En la misma entrevista lanzó esta pregunta: "¿Sabes cuanta deuda pública ha aumentado Sánchez en ocho meses? Veinte mil millones de deuda pública. 83 millones hoy, mañana, pasado. Todos los días".

Aquí falta un apunte. El mayor endeudamiento en la historia de España lo tiene Rajoy, que llevó la deuda pública del 69% del Producto Interior Bruto, donde la encontró en el año 2011, hasta el 100% del PIB en el 2018. Ahora está en el 98%.

España sí es un país seguro

Vox pretende abrir el debate de la tenencia de armas en casa para garantizar la autodefensa. Las críticas han sido unánimes, aunque en Antena 3 hemos podido escuchar al Presidente de la Asociación Nacional del Arma, que sí está satisfecho. Javier Arnaiz, que presenta su asociación como el equivalente español a la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, ha elogiado a Vox por recoger una propuesta que ellos llevan dos años reclamando a diferentes partidos políticos. Así justificaba la urgencia de tener armas en casa: "Tenemos un aumento de la violencia muy importante. En Barcelona han subido las violaciones un 20%. En Madrid tenemos un asalto a una vivienda cada 26 minutos. Dos mil denuncias al mes de asaltos a viviendas en Cataluña. Éramos muy seguros. Lo estamos dejando de ser"

No nos vamos a detener en desmentir los datos que cita sin mencionar la fuente, pero sí en la rotundidad de afirmar que estamos dejando de ser un país seguro. Como la idea que plantea Vox desliza que estamos indefensos en casa, hemos consultado los últimos datos de robo con fuerza en el domicilio. Son datos que publica Interior en sus balances de criminalidad. Hace cinco años, se registraron 120.783 robos de ese tipo en España. El último dato anual es de 2018 y ha bajado bastante. Estamos en 107.000.

Para saber qué lugar ocupa España en el mundo hemos consultado dos fuentes, los de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y los de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Eurostat ofrece el número de asesinatos por cada 100 mil habitantes, la tasa de homicidios voluntarios... La ventaja que tiene es que nos permite comparar países, sin que las cifras de población total distorsionen nuestras conclusiones. Los últimos datos disponibles son de 2016. En ese año, España tuvo una tasa de homicidios de 0.63, que nos convierte en el cuarto país de la Unión Europea con menor número de homicidios. Mucho peor está Alemania, con 0.91 o Francia con una tasa de 1.31. Además, si comparamos los datos de la última década, los de España, han ido bajando.

Cuando Vox lanzó esta ocurrencia, todos pensamos en Estados Unidos. Allí, la segunda enmienda de la constitución garantiza el derecho a poseer y portar armas. Pues bien, los datos de Naciones Unidas revelan que por cada diez asesinatos en Estados Unidos, hay uno en España.