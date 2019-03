Políticos de papel higiénico

Les pido disculpas por anticipado porque la escatología siempre es un territorio muy llamativo pero también muy propicio para meter la pata, o para cagarla. Les digo esto –y utilizo esa expresión de cagarla- porque el titular que he leído esta mañana en el diario “El País” es demasiado tentador como para no aprovecharlo. Dice: “Se acerca el Brexit, que no falte el papel higiénico en el Reino Unido”.

No es una metáfora, son datos –lo más valioso en periodismo- de la multinacional alemana Wepa, que lleva meses acumulando reservas en previsión de un Brexit sin acuerdo y tiene ya ¡tres millones y medio de rollos guardados! Por si acaso. ¡Y ojo, que no es sólo el papel!

Supermercados, farmacéuticas, fábricas de automóviles, no digamos ya la banca… todos los sectores están metidos en planes de contingencia por lo que pueda ocurrir. Pero lo que sí creo es que el chiste fácil del papel de wáter puede servirnos para ilustrar el color y el tamaño del monumental fracaso de los políticos británicos en este momento decisivo de su historia.

¿Cómo no va a haber desafección, cómo no van a crecer los indignados, cómo no van a triunfar los populismos si en una de las democracias más antiguas del mundo sus teóricos defensores –sus representantes- están naufragando a la vista de todos?

Desde su primera ministra hasta el último de los parlamentarios. Es la tormenta perfecta, es el ejemplo imbatible de cómo la política –en ocasiones- en lugar de solucionar puede agravar los problemas de los ciudadanos. Claro que aquí tenemos un ejemplo no menor con la crisis de Catalunya, hoy en el tejado de la justicia porque tampoco los políticos al mando –cada uno en su nivel de responsabilidad- han estado a la altura.

Los últimos capítulos de este agotador culebrón son horrorosos: un president de la Generalitat jugando al gato y al ratón con las protestas simbólicas, la fiscalía ya le ha presentado una querella por desobediencia y la flamante candidata del PP por Barcelona diciendo que “es que los lazos amarillos son una soga para la mitad de los catalanes”. En fin… dan ganas de volver al papel higiénico y enviarles a todos –y a todas- a un lugar donde puedan utilizarlo a granel. Pero no lo diré porque si no, me riñen.