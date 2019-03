Una cita equivocada, unos canelones y un vídeo por más gorriones

Una web de radio debería ser más para escucharla que para leerla . La historia de Radio Lindo de hoy es tan surrealista, que por mucho que lo resuma en este texto difícilmente igualará a escuchar el podcast que sugerimos a continuación. Hoy, más que nunca , den al play para oír como Elvira Lindo termina invitando a comer canelones a su casa a un desconocido. Un error, un despiste, hizo que confundiera a dos personas que compartían el mismo nombre. Y con la mesa puesta, abre la puerta y se encuentra al Raúl equivocado, a Raúl Gómez, director de la Fundación Equo y de la colección literaria "Hojas de hierba".

Raúl Gómez se había dirigido a ella porque quería que colaborase en su colección literaria y para invitarla en mayo al homenaje que harán al poeta de la naturaleza Walt Whitman , por el bicentenario de su nacimiento, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Pero en la conversación de comida y sobremesa surge la historia de Cinta Gómez y su vídeo-campaña "Más gorriones". Cinta es la hija de Raúl y tiene nueve años. Un día su padre volvía de Bruselas y le dijo que prácticamente no quedaban gorriones en la ciudad. Ella le dijo, "Papá, hay que hacer algo". Y ahí surge la idea de crear un vídeo para una campaña en el colegio para salvar los gorriones.

Cinta Gómez y Raúl Gómez han sido hoy los invitados de Radio Lindo. Ella posiblemente sea una de las activistas más jóvenes de España. Nos ha contado la historia de su admirada sueca Greta Thumberg. La admira y lo tiene claro, "me gustaría ser como ella". Va bien encaminada, porque en su casa tiene como referente a su padre, Raúl Gómez, un ecologista que cree que en cuestión de educación ambiental "los niños lo tienen muy claro, no están contaminados y sólo hay que marcarles el camino con el ejemplo". Solo hay un problema, apunta, "las formas de consumo compulsivos y los modelos de sociedad que se nos venden". No es fácil escapar de ellos.

Y así termina una historia radiofónica que arrancó con un despiste de Elvira Lindo al invitar a comer a su casa a la persona equivocada. Al final fue un acierto porque nos permitió conocer a un gran divulgador medioambiental y literario, y a la activista más joven de España, la que podría ser nuestra particular Greta Thumberg.