La España vaciada no se rinde

Nuestro repaso a la actualidad, además de las decisiones del consejo de ministros, pasa por la propuesta de la Plataforma por la Justicia Fiscal. España sufre una crisis de desigualdad y exclusión social. Somos el cuarto país más desigual de la Unión Europea y nuestro sistema fiscal arrastra déficits históricos que acentúan esa desigualdad. Aprovechando el aniversario de la salida a la luz de los "Papeles de Panamá" esta Plataforma apolítica formada por organizaciones como ATTAC, Gestha etc. presenta el Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal, que recoge medidas para luchar contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Cuca Hernández Coordinadora General de ATTAC, nos ha explicado que una de las principales medidas que deberían tomarse es contratar más personal para luchar contra el fraude y la elusión fiscal en España. Hernández nos ha advertido contra las promesas electorales de bajar los impuestos "que no se engañen, que los impuestos que ellos pagan no se los van a reducir. Esas rebajas van a los impuestos de patrimonio y los de grandes sociedades".

Low Battery Man

Servando Castelló era un hombre activo, deportista...hasta que un día se quedó como "sin batería". Le diagnosticaron encefalomielitis miálgica. Una enfermedad rara con diferentes síntomas que deja al enfermo sin fuerzas para hacer una vida normal. Servando está dando la vuelta a la península ibérica para visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para investigar su curación. Hoy es su 6ª jornada y le hemos pillado al norte de Lisboa, camino de Oporto. Nos ha confesado que ayer estaba tan mal, que estuvo a punto de dejarlo. Quien quiera seguirle en su proeza, o contribuir a la investigación puede hacerlo aquí https://lowbatteryman.com/

La España vaciada se rebela

Hemos invitado a nuestra mesa a Vanesa García de "Soria Ya" , Pedro Medrano gerente de la Sociedad Forestal de Soria, el artista gráfico Juan Iranzo en Teruel y con él Francisco Herrero, antes periodista ahora agricultura en Aguatón. Todos viven en pueblos de la llamada España vacía, ellos matizan que es la España Vaciada porque nadie ha hecho nada para que la población se quede. Se van a manifestar el domingo a las 12 en la Plaza Colón de Madrid....Llegan desde 22 provincias de toda España para hacerse visibles y recordar a los políticos ya en precampaña, que esta vez que sus votos sí que cuentan.