Nadie se merece ir a su puesto de trabajo y que le griten barbaridades, pero Piqué tampoco ayuda

El vicepresidente del Espanyol, García Pont, fue muy contundente sobre las afirmaciones de Piqué -en las que decía tener más dinero que el presupuesto del club-: "Gerard es un gran jugador de fútbol que de vez en cuando se dedica en vez de a fomentar el deporte a fomentar que la gente se pelee". Sobre la polémica entre club y jugador, Yago de Vega dio su opinión.

"Sé que es complicado, pero creo que el Espanyol tampoco tendría que haber entrado a esto. Ni colocando tuits con un perico en una balanza con dinero, ni haciendo este tipo de declaraciones, que lo único que haces es hacerle el juego a Piqué", comenzó.

"Piqué salió ayer con la sensación de que se la pelaba todo. A él le daba igual: el tío llevaba todo muy preparado y no vamos a descubrir ahora a Piqué. Estoy de acuerdo: no sé si fomenta un enfrentamiento, pero desde luego a que se calme la situación no ayuda", explicó.

"Piqué luego llega y dice que cuando le ponen a parir en Cornellá, que le va la marcha... es que no sé si es que se lo está buscando. Porque nadie se merece ir a ningún sitio -ni a su puesto de trabajo- y que le empiecen a gritar barbaridades. Pero chico, es que tampoco ayudas".

"Si hoy sales y dices 'es un gran club y cada vez que jugamos contra ellos es un placer y la rivalidad', pues igual así poco a poco se normaliza la cosa. Pero si le vamos echando más gasolina al tema pues lógicamente la hoguera cada vez se hace más grande", continuó.

"Yo entiendo que estén molestos en el Espanyol. Creo que no deberían haber entrado, aunque es complicadísimo no entrar al trapo. Aquí todos hacen de su parte y la película no no se soluciona. Tiene pinta que esto ya no tiene solución", concluyó.