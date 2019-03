Marc Márquez: "No tengo nada en contra de Rossi. Hay rivalidad, pero se queda en la pista"

El domingo ha sido redondo para él. En Argentina, donde el año pasado se equivocó y recibió una importante penalización, ha ganado su primera carrera del campeonato con la mayor ventaja temporal en seco de su carrera. El vigente campeón, Marc Márquez ha hablado con Manu Carreño en el último tramo de Carrusel Deportivo para culminar un día especial: “Ha sido una carrera muy buena, la he sabido gestionar muy bien”.

Tras la victoria, recibió el saludo del segundo, Valentino Rossi, algo que, ha confesado, “no me esperaba”: “Nunca he tenido ningún problema con Rossi, ya le tendí la mano en Misano, también aquí el año pasado porque entendí que fue error mío y me penalizaron por ello y hoy por supuesto que acepto su felicitación (…) “No tengo nada en contra de él, está claro que hay rivalidad, pero queda en la pista”.

Respecto a la cómoda victoria ha admitido que le “van las carreras movidas”, pero también ha asegurado que “tenía ganas de hacer una carrera así, y más aquí después de lo que pasó el año pasado”. “He aprendido de los errores y he hecho una gran carrera”, ha apuntalado el cinco veces campeón del mundo de Moto GP. “Es un circuito que se adapta bien a mi estilo de pilotaje, ha sido uno de esos fines de semana que sale todo, como un futbolista que chuta con la izquierda y al derecha y las mete todas. Tenía claro que las primeras vueltas tenía que atacar, lo he hecho y me ha salido bien”, ha añadido.

Por último, cuestionado por su compañero Jorge Lorenzo, que ha finalizado duodécimo, ha dicho: “Supongo que se está adaptando a la Honda, quizá le estaba costando un poquito más de lo que pensaba, también son circuitos difíciles, en Europa seguro que dará un pasito adelante, pero de momento, mira, un rival al que vamos sacando puntitos”.