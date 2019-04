Garicano no cree que lo de Soraya Rodríguez sea transfuguismo: "El que se ha movido ha sido el PSOE y no ella"

Luis Garicano encabeza la lista de Ciudadanos en las elecciones europeas en uno de los momentos clave para la Unión, con la salida de Reino Unido todavía en el aire. El economista cree que Bruselas no debería aceptar una prórroga de Theresa May sin saber qué objetivo persigue: "Yo creo que aquí hay un hay un riesgo de que Europa termine metida en el psicodrama que está siendo el brexit en el Reino Unido y extendiendo a Europa ese problema político que ellos no están sabiendo resolver. Europa debe mantenerse bastante firme con todo esto".

Este martes por la tarde, se presentó la candidatura de la exportavoz socialista en el Congreso y exsecretaria de Estado Soraya Rodríguez en las listas de Ciudadanos para las europeas. Un fichaje que, a pesar de que se haya producido sólo un mes después de abandonar el PSOE, Garicano considera que no se puede hablar de fransfuguismo porque "ha sido fiel a sus principios" y que "el que se ha movido ha sido el PSOE y no ella". Pero, a la hora de hablar de la posición de los socialistas, suaviza la opinión de Rivera cuando dijo que "Sánchez no era constitucionalista" y no cree que Vox sea más constitucionalista que el PSOE: "Como muy bien ha dicho Albert Rivera, Vox tiene una distancia enorme de todos los postulados de Ciudadanosexcepto en que tiene un planteamiento con respecto a la unidad de España que es el que tenemos los españoles, que es el correcto", señala y aclara que "el problema ha sido el PSOE de los últimos meses que ha tenido una enorme tolerancia hacia los que querían romper España y eso tiene que cambiar".

Garicano descarta hablar de pactos e insiste en que "España necesita un presidente como Rivera". Le "entristece" que las primarias en Castilla y León estén siendo investigadas en los tribunales pero, por su parte, "el tema está resuelto" porque se trata de un error de la Comisión de Garantía. Lo que le parece más grave es la fabricación de pruebas falsas contra Pablo Iglesias por parte de la llamada policía patriótica del Ministerio del Interior cuando estaba Jorge Fernández Díaz al frente.