"Nada puede sustituir al bastón o al perro"

"No hay nada que sustituya al perro y al bastón". Luis Palomares es el jefe de la Unidad de Accesibilidad de la ONCE. Es ciego total de nacimiento y cree que lo más importante es que todas las aplicaciones sean accesibles, "el lector de pantalla será capaz de identificar todos los elementos que componen la aplicación como los botones o el campo para ingresar el texto. Si no fuera así, la indicación sería que la pantalla está en blanco y por tanto no podría pulsar la tecla".

Los móviles inteligentes cuentan con diferentes aplicaciones que, a través de asistentes de voz o sistemas GPS, ayudan a estas personas a orientarse en sus salidas a la calle y todo lo que esto conlleva. Además, puede facilitarles las tareas del hogar para que no necesiten la ayuda de otra persona.

"Si la aplicación está bien diseñada y es accesible puedo acceder al mando a distancia, por ejemplo, del aire acondicionado", nos cuenta Luis. A través del móvil las personas ciegas pueden controlar la temperatura de su casa, regular la luz o encender la caldera. Todas estas acciones son posibles gracias a los asistentes de voz que les permite interactuar con el entorno de forma segura.

"Es muy sencillo. Abres la aplicación, colocas el teléfono encima del billete y ahí lo tienes. Escucha", 20 euros escuchamos. Ana Llauradó es responsable del área de braille de la ONCE. Ella no es ciega del todo, tiene resto visual. Es la encargada de enseñarnos cómo funciona un lector de billetes, fundamental para saber qué cantidad de dinero tienen entre manos o para poder viajar al extranjero y manejar los billetes fiabilidad. Esta aplicación es un ejemplo de las muchas que existen para hacerles la vida más fácil. "Con esta puedo saber el medicamento que me voy a tomar", nos explica Ana. "Además me permite añadir el nombre de la medicina a una lista personalizada, para garantizar la seguridad".

Las nuevas tecnologías también tienen desventajas, por eso lo primero que nos dicen es que nada puede sustituir a los perros guía o al bastón. "Tenemos muchos beneficios, pero también existen inconvenientes. Por ejemplo, los electrodomésticos vienen ahora con botones táctiles. Es un problema porque no identificamos que tecla estamos pulsando", destaca Luis.

Las 'apps' móviles también han mejorado el acceso a los servicios bancarios y la ONCE busca que en las elecciones se sustituyan las papeletas en braille por un código QR que identifique el voto de cada partido. El mayor avance que se ha conseguido con el uso de las aplicaciones es la libertad de movimientos en la calle. Con un sistema GPS, de geolocalización y el asistente de voz, pueden desplazarse a cualquier punto de forma segura, autónoma e independiente.