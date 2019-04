Falsas creencias alimentarias que perjudican tu salud

A veces tenemos interiorizadas falsas creencias sobre alimentación y consumo de alimentos que no son precisamente saludables. Frases como “lo que no mata engorda”, “si no huele mal me lo como, estará bueno” o “si ya está cocinado de ayer, le doy un calentón y basta”…no tienen nada que ver con la realidad. Algunas de estas malas prácticas pueden ser peligrosas y las analizaremos con Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de los alimentos y experto en seguridad alimentaria.

Seguros de coche para jóvenes: ¡disparados!

Elegir un seguro de coche no es fácil para nadie, pero menos para los jóvenes. Un comparativo de Rastreator ha descubierto la enorme diferencia entre lo que pagan conductores más experimentados y los más inexpertos por la edad.

Claves para comprar vivienda

Con los alquileres por las nubes y los precios de las viviendas de subida otra vez, hablaremos con el autor de un libro que trata de orientarnos en la compra de piso con otros criterios profesionales. Según su método, no sólo permite ahorrar en la compra, sino elegir lo que de verdad necesitas y sin los riesgo de una elección errónea.

La ropa sostenible a escena

Muchas veces compramos ropa sin tener en cuenta su procedencia o cómo se ha fabricado. Tampoco tenemos en cuenta si compramos a veces sin necesidad. Hay un estudio que refleja, por ejemplo, que mucha ropa del armario apenas la utilizamos y que acabamos tirando de los mismo muchos días. Lo analizaremos con Paloma García, presidenta de la Asociación Moda Sostenible Madrid y CEOde Circular Project

En vez de tirarlo, ¡te lo compro!

Cada vez hay más iniciativas contra el desperdicio alimentario. Una de las últimas es el movimiento The Too Good To Go, que permite que muchas comidas sobrante de restaurantes o tiendas de alimentación pueda ser compradas por usuarios a precios mucho más asequible.

Y nuestra asesora

Marta Blanco, coordinadora jurídica de OCU, ayudará a los oyentes con problemas.