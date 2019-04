Falsas creencias: Aunque no huela mal, ¡no te lo comas!

¿Si no huele mal está para comerlo? Es lo que decimos muchos veces los consumidores ante alimentos que llevan unos días en la nevera. “Pues aunque no huela, quizá no hay que comerlo. La salmonelosis, por ejemplo, no huele mal, no sabe mal, pero el alimento no es apto para el consumo”. Es uno de los ejemplo que hoy nos ha contado Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de los alimentos y experto en seguridad alimentaria sobre esas falsas creencias que tenemos los consumidores y que, por ejemplo, costó la vida hace años a un joven que dejó unos espaguetis a temperatura ambiente unos días y luego se los comió. “Los alimentos sobrantes no deben guardarse más de dos tres días máximo”. También ha dicho que “lo que sacamos de la nevera para volverlo a comer hay que calentarlo bien para matar los microorganismos, no basta con darle un calentón”. Algunas de estas malas prácticas nos traerán problemas leves, pero otros pueden ser serios…

Seguros de coche para jóvenes: ¡un 150% más caros!

Hemos conocido en el programa un estudio de Rastreatror.com que demuestra que los jóvenes a veces pagan hasta un ¡150% más por un seguro! con respecto a conductores de más edad, supuestamente más experimentados. La responsable de seguros nos ha dado algunas pistas para abaratar estos, como “contratar seguros con franquicia” o ir a seguros “que primen los buenos hábitos al volante”.

Claves para comprar vivienda

Jordi Clotet es autor, junto a Elena Gallardo, de un libro, “Personal shopper inmobiliario”, en el que trata de ayudar en la compra de viviendas y esta mañana ha estado en SER Consumidor. Nos ha dado pistas como que “unos buenos profesionales pueden conseguir mejor financiación con los bancos que el propio usuario” o que “es esencial saber qué vecinos vas a tener, y nosotros como profesionales, lo hacemos para que no te equivoques en la elección”. Ha contado también que hay un alto porcentaje de gente que deja las cosas precisamente “por los vecinos”. Se ha mostrado también partidario de las hipotecas de interés fijo y de ponerse en buenas manos para comprar bien.

La ropa sostenible, a escena

“Mucha ropa la tenemos en el armario y no la usamos. Y seguimos comprando ropa que sabemos en qué condiciones se fabrica”. Lo ha dicho esta mañana en SER Consumidor Paloma García, presidenta de la Asociación Moda Sostenible Madrid y CEOde Circular Project , que ha analizado un estudio sobre hábitos de compra y usos del textil entre los españoles. Paloma García ha propugnado por una compra más responsable, incluso ropa más “duradera, huir de la moda de usar y tirar”. "Estamos consumiendo ropa compulsivamente ropa que no nos ponemos y genera una huella medioambiental brutal"

En vez de tirarlo, ¡te lo compro!

Los responsables del movimiento The Too Good To Go han analizado hoy en SER Consumidor su iniciativa contra el desperdicio alimentario en muchos países, entre ellos España, y cómo funciona: poder acceder a restaurantes y tienes de alimentación que , en vez de tirar lo que has podrán vender en días siguientes, si puedan comprarlo consumidores a mejor precio. "Va a encontrar establecimientos cercanos a él o a ella que tengan comida a ser salvada, aquella que más le guste comprarán desde la app e irán a recogerla"