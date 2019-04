Mujeres contra un futuro marcado por el código postal

Cuando Yolanda salió del barrio por primera vez, tenía 18 años y mucho pudor para hablar con los hombres. "Me pegaba a las mujeres porque si me veían hablando con un hombre... pa' qué quería yo más". Criada en El Perchel Norte, en Málaga, Yolanda se arrepiente ahora de no haber podido estudiar más allá del graduado escolar: "Cuando sales y te relacionas con gente que sabe más que tú, te das cuenta de que te han robado una parte de tu vida", cuenta.

El Perchel era antiguamente un barrio de pescadores. Debe su nombre, de hecho, a las perchas donde se colgaba el pescado al salazón para que se secara. Y aunque ya casi no hay rastro del oficio en sus calles, el barrio aún conserva un aire de pueblo, con sus calles estrechas, casas bajas, un urbanismo que lo ha ido ahogando sin habilitar prácticamente ni una zona verde y donde conviven vecinos que comparten la misma historia de marginación social.

Es en este contexto en el que nace, en el año 2005, la Asociación Altamar. Comenzó entonces con un taller de costura, aunque fruto de la conversación entre mujeres, pronto se dieron cuenta de la necesidad que tenían con sus hijos cuando salían del colegio y se quedaban jugando desprotegidos en la calle, sin que ellas pudieran ocuparse de ellos ni ayudarles a hacer los deberes. Muchas, porque apenas tenían el graduado escolar.

Así es como la Asociación Altamar se convirtió en lo que es hoy, un proyecto de apoyo escolar y de integración para las familias y los niños del barrio, que cada tarde acuden al centro para merendar y hacer los deberes acompañados de un grupo de voluntarios que se encarga de hacer un seguimiento prácticamente personalizado de cada alumno.

Bru Rovira ha visitado el barrio de La Trinidad y el Perchel para conocer las historias de quienes integran este proyecto. Escucha aquí el audio con la sección completa: