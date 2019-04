Los que manejan el VAR

El VAR, sistema de videoarbitraje introducido en la liga española esta temporada, sigue dando que hablar por sus numerosas intervenciones en los diferentes encuentros semana tras semana. Manu Carreño reflexiona sobre el uso de esta nueva técnica además de analizar lo ocurrido en el Levante-Huesca.

“Del VAR no me pienso bajar, pero de los que están manejando el VAR ya me he bajado. Alguien tiene que mirar y el que tiene que mirarlo es un tal Carlos Velasco Carballo, que es el jefe de los árbitros”, comenzó.

“Yo no me bajo del VAR, me bajo de los inútiles que manejan el VAR como lo manejan, de eso si me bajo. No puede ser que un penalti que hace Mantovani fuera del área en el Levante-Huesca, ni siquiera el árbitro vaya a consultarlo cuando en las repeticiones queda claro que es fuera del área, pero ¿por qué no lo ven? Yo entiendo que el árbitro se equivoque, pero… ¿Para esto está el VAR?, continuó.

“El VAR es una herramienta muy buena en manos de unos mediocres e inútiles, y hay que decirlo. No sé si por incompetencia, por miedo, por corporativismo… Llámalo como quieras. No puede ser que una herramienta tan buena esté en manos de unos señores tan malos, en general. Claro que hay árbitros buenos, pero no es de recibo que unos tíos profesionales, si lo veo yo, si lo ve mi hijo, si lo ve todo el mundo… ¿Por qué no lo ven en el VAR?”, concluyó.