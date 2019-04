Tras una nueva jornada liguera en la que el Barcelona ha dejado sentenciada LaLiga ganando al Atlético de Madrid (2-0) en un partido marcado por la expulsión de Costa; el Real Madrid venciendo con apuros al Éibar (2-1) y el VAR protagonizando la lucha por el descenso, los colaboradores del Carrusel Deportivo analizaron todo en el último tramo con Manu Carreño.

El VAR complica aún más el descenso

Iturralde: “Quizás haya sido la peor semana del VAR. Al final detrás de esta herramienta hay una persona humana. ¿Que ha fallado? Ha fallado. Hay árbitros que cuando ven la jugada quieren buscar algo que les dé la razón en vez de buscar la verdad”.

Manu Carreño: “El corporativismo prima antes que la verdad”.

Antón Meana: “Yo soy un equipo que está en descenso y pediría que retirasen el VAR y jugar las últimas jornadas sin él”.

Pablo Pinto: “Todos estamos de acuerdo en que se equivocó Diego Costa, pero Gil Manzano también porque la sanción dependerá de lo que dice el acta y no dice la verdad”.

La victoria del Barcelona ante el Atlético

Álvaro Benito: “En líneas generales el Atlético aguantó muy bien”.

Martín Talavera: “Pitar a un jugador que no ha querido venir me parece ridículo”.

Lluis Flaquer: “Si Valverde y la secretaría técnica piden a Griezmann, Bartomeu va a por él”

El Madrid volvió a lucir el ‘modo vacaciones’

Álvaro Benito: “Es muy difícil, se le escapó a Zidane incluso. No hay nada en juego, lo único que se puede llevar Zidane ahora son ‘marrones’ en los que no ha tenido nada que ver. Me gustaría que en el último partido se hiciera un reconocimiento a este grupo de jugadores”.

Antonio Romero: “En el minuto 3’ el Bernabéu ya vio parado a Bale cinco veces. Otra situación, con otro técnico y otro presidente, y el año que se ha vivido es muy difícil de aguantarlo”.

Antón Meana: “Muchas veces el día a día en el Bernabéu es muy duro. Estos años el Madrid ha jugado partidos bastante malos en el Bernabéu y la gente paga mucho dinero”.