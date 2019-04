Ábalos: "Con la actitud de Casado no habríamos vencido al terrorismo"

Escucha la entrevista a José Luis Ábalos:

Este lunes, mismo día en que los populares han presentado su programa electoral, el presidente del PP y candidato a las elecciones del 28-A, Pablo Casado, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de preferir pactar con aquellos que tienen "las manos manchadas de sangre" frente a los que tienen "las manos pintadas de blanco".

Al paso de estas declaraciones ha salido el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha asegurado que estas palabras "inhabilitan" a Casado como presidente del Gobierno. Después, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25', donde ha vuelto a responder al líder de los populares.

¿A qué achacan esta dureza que ha desplegado hoy Pablo Casado contra el presidente del Gobierno?

Hace tiempo que lleva una dinámica cada vez más basada en descalificaciones y cada vez el ritmo va en aumento. Creo que no ha ponderado claramente el sentido de sus palabras. Espero. Creo que los datos que va conociendo sobre la campaña electoral no son buenos. Imagino que viene de ahí parte de la desesperación, pero también es parte de ignorancia. Recurrir al gesto de las manos pintadas de blanco... hay que recordarle que fue una expresión espontánea de los estudiantes tras el asesinato de Tomás y Valiente, del cual no hay que reseñar su orientación ideológica.

¿Hasta dónde puede calar ese mensaje de Casado? Sobre todo entre los indecisos, que van a ser determinantes, según apuntan las encuestas el próximo 28-A.

Resulta sorprendente que pudieramos vencer al terrorismo con la unidad de todos los demócratas, pagando un tributo muy importante en sangre y sufrimiento, y que alguien para obtener réditos electorales tenga que recuperar aquello y más en la clave del enfrentamiento. Con la actitud de Casado nunca hubieramos vencido al terrorismo. Quiero hacer una reflexión de que estamos jugándonos la convivencia con esta forma de actuar. Alguien que aspira a presidir el gobierno de la nación tiene que lanzar un más inclusivo y menos de confrontación y no tan hiriente como este. El PSOE ha puesto muchas víctimas enfrente del terrorismo. Eso exige un poco de respeto. Me parece muy triste tener que fundamentar una campaña electoral en estos despropósitos.

¿Qué va a pasar en con los debates? El presidente participará en algunos. ¿En cuáles?

Lo vamos a decidir esta misma semana, así lo hemos comunicado esta mañana. Antes de que acabe esta semana el comité electoral se volverá a reunir y comunicará su posición. No obstante, le puedo anticipar que somos muy partidarios de los debates constructivos, pero no vamos a participar en espectáculos lamentables que bajen la dignificación de la representatividad política. Lamentablemente lo de hoy no es para nada edificante y espero que no sea un anuncio de lo que nos espera en esta campaña.

¿Eso es un 'no' a un cara a cara con Casado?

No. Es simplemente una petición honesta y humilde de que utilicemos un lenguaje más edificante pensando en los españoles y en su futuro y no tanto en la imaginación y la ocurrencia en torno al insulto y la descalificación.

¿Por qué descartan un cara a cara con Casado?

El señor Casado tiene mucho interés en un cara a cara, forma parte de su estrategia. Nosotros tenemos que acondicionar esta posición a nuestra estrategia electoral, lógicamente. Yo lo que le puedo decir es que estamos observando una especie de primarias dentro de la derecha donde hay tres formaciones que se disputan el liderazgo y que bien convendría saber, dado que esta es la alternativa, la alternativa pasa por la suma de las tres derechas, quien es el líder de las tres. Yo creo que deberían decidir quién les representa.

¿Eso quiere decir que Sánchez estará en algún debate con Vox?

Eso significa que el presidente estará en algún debate, lo que tenemos que ver es en qué debate.

El otro tema con el que presionan sus rivales políticos es Cataluña. Ese 'no es no' que recuperó ayer... ¿Es tan creíble ahora como entonces?

Yo creo que sí. Lo llevó hasta sus últimas consecuencias como sabemos. El 'no es no' le supuso no contradecir esa posición y se retiró del Congreso con tal de no desdecirse. En aquella ocasión ya dio testimonio de su coherencia y la mantendrá como en otras ocasiones. Nosotros no contemplamos para nada favorecer ni posibilitar a independencia de Cataluña. No entendemos una España sin Cataluña ni una Cataluña fuera de España.

Cs mantiene el veto al PSOE. ¿Creen que seguirá así tras el 28-A? Las dos encuestas publicadas hoy les dan opciones de mayoría absoluta si optan por la vía de Ciudadanos. Una vía que usted no veía con malos ojos hace unos días en otra entrevista. ¿Mantienen la mano tendida a Ciudadanos?

Yo no la veo ni con buenos ni con malos ojos. Yo respondí ante la tesitura de optar entre independentistas o Ciudadanos como apoyo de investidura sin mediar ningún tipo de pacto ni de acuerdo. Eso es lo que yo manifesté, lo que otros han querido deducir... La decisión la tiene que tomar Ciudadanos. Son ellos los que tienen que decir qué quieren hacer de mayores. Cuando el pueblo español se haya manifestado todos deberán tomar nota y actuar en consecuencia.