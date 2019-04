Casado acusa a Sánchez de querer pactar con "manos manchadas de sangre"

El líder del PP y candidato a las elecciones generales, Pablo Casado, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer pactar con "manos manchadas de sangre" al buscar una alianza con independentistas catalanes y vascos para mantenerse en la Presidencia, ha dicho.

"Prefiere las manos manchadas de sangre a las manos manchadas de blanco. Manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles", ha alertado en el acto de presentación del programa electoral del PP en Barcelona.

Ha criticado que para, mantenerse en Moncloa, el candidato del PSOE "necesita el apoyo de aquellos separatistas que han dado un golpe y de aquellos proetarras que han ejercido el terrorismo".

"Está convalidando la violencia y la deslealtad como mérito político y requisito electoral", ha afirmado el líder del PP en una intervención en la que ha recuperado su tono más duro de hace unos meses para volver a acusar al presidente de una "gran traición a España" con la intención de mantenerse en el poder.

El programa presentado por Casado se estructura en 10 bloques, según el "contrato" con la ciudadanía ya presentado por el líder popular. Un texto con 500 medidas "para cambiar España" centradas en "crear empleo, garantizar las pensiones y defender la libertad".

Ábalos dice que la irresponsabilidad de Casado le inhabilita para presidente

El coordinador de campaña del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido que el "nivel de irresponsabilidad" del candidato del PP, Pablo Casado "le inhabilita para presidir España", después de las acusaciones al presidente Pedro Sánchez.

Tras criticar el "nivel 'in crescendo' de delirio" que, a su juicio, va adquiriendo Casado en la precampaña electoral, Ábalos ha lamentado que sus declaraciones de este lunes vayan "un paso más allá, que solo se puede justificar desde la más absoluta desesperación". No obstante, ha insistido en que el candidato del PP "no debería jugar con estas cosas" y se ha preguntado "si es consciente de que está hablando de criminalidad".