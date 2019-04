Antiguallas en la ley electoral

Comienza la segunda semana de abril, una semana tan llena de acontecimientos grandes y pequeños que nos faltarán días para contarlos. Para la mayoría, esta es la semana del arranque de la Semana Santa, las vacaciones escolares, los planes para viajar, quedarse en casa o visitar el pueblo. Pero con ese marco de fondo, comienza la semana del Brexit, el jueves vuelve ser fecha de alto riesgo de ruptura sin acuerdo, salvo prórroga de última hora. Y ese mismo día se inicia la campaña electoral en España.

Campaña electoral que se va a desarrollar regulada por una ley del año 1985 que hace mucho tiempo que hay que haber cambiado y no se ha hecho. Y así, no se podrán publicar encuestas a partir del segundo lunes de campaña. Que no se puedan publicar no quiere decir que no se puedan hacer. De manera que unos pocos privilegiados podrán, podremos seguir viendo como evoluciona el voto, pero la mayoría se quedará sin saberlo. O sí, porque el resultado de esos sondeos se puede publicar en medios de fuera de España y ahora con Internet todo vuela. En fin, una antigualla en la ley que no se sostiene de ninguna manera. Ya en el año 2009 el consejo de Estado recomendó suprimir esta prohibición, pero no se ha hecho.

Esa ley obliga también a la jornada de reflexión, otra antigualla que no existe en muchos países con democracias sin tacha. Y eso que esta ocasión, nos viene muy bien reflexionar, no un día, sino toda la campaña, sobre el momento decisivo que vive nuestro país. Después de cinco años de parálisis, nos jugamos mucho en esta cita con las urnas. Nos jugamos probablemente, lo que España vaya a ser en la próxima década. Así que más que jornada de reflexión lo que necesitamos es que los partidos en lugar de desacreditarse mutuamente, nos den elementos para reflexionar.