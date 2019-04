Desajustes temporales

El otro día, cuando nos contaban desde Londres que los humoristas británicos están desesperados con el Brexit, que ya no saben de dónde sacar ideas para sus chistes, yo pensaba… ¡tate! tiene razón en quejarse pero el ingenio no se les va a agotar nunca. No, porque esa categoría de humoristas que son los viñetistas, los que día sí, día también en los periódicos, nos dibujan un retrato de la actualidad, de la vida, son gente muy especial. Y muy buena.

En España tenemos y hemos tenido, estoy pensando en el añorado Forges, una nómina muy notable de viñetistas.

Y uno de ellos, que es Andrés Rábago, “El Roto”, creo que la clava hoy en “El País” al dibujar a un hombre ya bastante veterano, bastante arrugado, que dice: “llegó la paz cuando yo ya había pasado una guerra. Llegó la democracia cuando yo ya había sufrido una dictadura. Llegó el divorcio cuando yo ya llevaba años separado. Y llegará la eutanasia cuando yo ya haya muerto”. Me parece un mensaje certero y contundente para todos los partidos ahora que está a punto de comenzar la campaña electoral. Y una denuncia bien argumentada de cómo los tiempos de eso que llamamos sociedad civil y de eso otro que conocemos como clase política no coinciden. Y no coinciden demasiado a menudo.

En fin, tampoco creo que la viñeta del roto sirva de mucho, pero si al menos hace pensar a alguien, a alguno de ellos aunque sea durante un minuto, yo ya me daría por satisfecho.