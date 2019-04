Queda menos de una semana para que la temporada final de 'Juego de Tronos' se estrene. La espera está llegando a su fin. Pero, si ya os parecía poco el desenlace de la serie, HBO acaba de confirmar un disco recopilatorio inspirado en los siete reinos, donde participa la artista catalana Rosalía.

Junto a la creadora del 'El mal querer', estarán bandas de la talla de The National, Mumford and Sons, Ellie Gouldin, SZA, Travis Scott, The Weeknd, Matthew Bellamy, ASAP Rocky o Lil Peep. Por su parte, Rosalía participa en este proyecto junto al productor peruano A. Chal. Un 'tracklist' que será la banda sonora de 'Juego de Tronos' y que secundará a la oficial, creada por Ramin Djawadi.

Este disco podrá comprarse a partir del 26 de abril y contará con varias ediciones en su formato en vinilo, dependiendo de que reino es tu preferido. Por su parte, la última temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará en Estados Unidos el 14 de abril, mientras que en España estará disponible el 15 de abril a las 3 de la madrugada.