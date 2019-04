La historia de superación de Santi Lara: "Si Cazorla puede jugar como juega, cómo no voy a poder yo dar cuatro pasos"

Santi Lara, un chico de 22 años, fue diagnosticado con un tumor cerebral tras ir al hospital por un golpe en la cabeza que recibió cuando intentó separar una pelea en una discoteca en Madrid. Consecuencia del tumor, Santi tuvo que ser operado de urgencia y pasó unos meses en estado vegetal.

Ahora, ha conseguido revertir la situación y llevar una vida similar su vida anterior. "Fui a separar una pelea y me dieron un golpe en la cabeza. Me empecé a marear mucho pero pensé que era por el alcohol", explicó Santi. "Al día siguiente veía muy borroso y en el hospital me dijeron que era más que un simple golpe. Me tenían que operar de urgencia", dijo. "Estuve diez meses ingresado, pero dos o tres meses sin moverme: sólo parpadeaba".

@19SCazorla quiero que leas esto y algún día ojalá conocerte. Quiero que firmes mi camiseta del villarreal y hacerme una foto contigo para enmarcarla. Gracias de antemano tocayo ❤ pic.twitter.com/ZJM0dgBx7j — Santi Lara (@santi_lara7) 3 de abril de 2019

El joven toledano compartió un mensaje de ánimo para Santi Cazorla, delantero del Villarreal, que se ha vuelto viral. "Soy un chico de 22 años de un pueblo de Toledo que ha tenido un tumor cerebral y ha estado ingresado en 3 hospitales 18 meses. He tenido un tumor cerebral y una meningitis, hidrocefalia y hasta dos bacterias. No me dieron ninguna posibilidad de sobrevivir, y me dijeron que si lo hacía, sería un vegetal en la cama. A día de hoy ando con una muleta. ¿Por qué te cuento esto? Sé que a ti te dijeron algo parecido y quiero que sepas que no sólo defiendes la camiseta que amamos, si no que eres mi referente en la recuperación..." comienza el mensaje.

"Siempre me ha gustado el fútbol. De pequeño era del Madrid, pero mis padres compraron un piso en Burriana, cerca de Villarreal. Allí ya estaba Santi Cazorla y empecé a apoyar al Villarreal. Me representaban más que el Madrid. Desde ahí no me perdía ningún partido", explicó Santi.

"Santi Cazorla es mi héroe. A él le dijeron que no podía andar, prácticamente lo mismo que a mí. Y ahora es el mejor del equipo. Yo cuando estoy mal me fijo en él y pienso 'si Santi puede jugar como juega, cómo no voy a poder yo dar cuatro pasos'".

"Toda la gente del Villarreal estamos orgullosos de ti"

Santi Lara tuvo la oportunidad de hablar con su ídolo Santi Cazorla en El Larguero. "Me quedo sin palabras. Voy a volver a llorar. Toda la gente del Villarreal estamos orgullosos de ti. Estás donde estás y eres un referente aquí", comenzó.

El jugador del Villarreal le ofreció darle su camiseta si iba al siguiente encuentro. Su respuesta: "Lo pongo en la habitación y lo tengo para toda la vida. Sería el sueño de mi vida conocerte, no tengo palabras".

Respecto al penalti fallado ante el Betis, Cazorla dijo que "es un reflejo de la temporada". "Estamos sufriendo mucho, el fútbol está siendo cruel con nosotros. Son 24 horas pensando en ello, pero tenemos que ser optimistas. Pero cuando ves mensajes como los de mi tocayo, eso es un mensaje de verdad", concluyó.