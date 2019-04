Llorente: "La lesión de Kane es la noticia más triste de la noche, esperemos que no sea mucho"

Fernando Llorente fue partícipe de la victoria del Tottenham ante el Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions League (1-0) y analizó el encuentro en el que la noticia destacada fue la lesión de Harry Kane con Manu Carreño en El Larguero.

"Creo que es la noticia más triste de la noche, una pena que se haya vuelto a hacer daño en el tobillo izquierdo. Esperemos que no sea mucho y veremos las pruebas. La verdad que enseguida sale del campo. Veremos, porque Harry (Kane) es muy fuerte y se recupera rápido", explica Llorente sobre la lesión de la estrella de los 'Spurs'.

En cuanto al partido en sí, en el que Fernando Llorente ha participado en los minutos finales, reconoce que Pochettino le ha pedido "pelear esos balones largos, dar salida al equipo y la verdad que ha sido una victoria importantísima. Hemos peleado muchísimo, quizás nos haya faltado tranquilidad con el balón, era un partido complicado. El City es un equipazo y estamos contentos por la victoria".

El gol de los 'Spurs' lo firmó Son, al que define como "un jugador que tiene una calidad increíble, metiendo goles muy importantes para el equipo". También tuvo palabras para la actuación de Lloris: "ha sido increíble, si nos meten ese gol el partido hubiese sido otra cosa".

Fernando Llorente finaliza contrato este próximo verano aunque reconoce no saber nada aún de su futuro: "Tranquilidad, ya se verá, no me preocupa. Estoy centrado en este tramo final de la temporada, una oportunidad para hacer historia y sino que sea lo que Dios quiera, todo va bien", sentenció.