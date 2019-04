Un extrabajador de 'Los Nogales' apunta a las jefas de planta del centro: "Sabían lo que pasaba y no hacían nada"

Esteban trabajó durante 15 meses en la residencia 'Los Nogales' de Hortaleza, centro del que tres trabajadores han sido denunciados por la Fiscalía por casos de maltrato físico y psicológico a dos ancianas. Este extrabajador del centro entre los años 2016 y 2017 ha sido uno de los testigos que ya ha declarado por el caso y ha pasado por el programa 'Hora 25' para dar su testimonio sobre lo que vivió durante esa etapa.

"Reconozco a dos de los trabajadores y a una mujer maltratada que aparece en el vídeo. Yo trabajé en ese módulo y palpaba estas actitudes diariamente. Al principio me cohibía porque como era nuevo no tenía autoridad, pero después, cuando llevas un tiempo y te renuevan el contrato, comienzas a sacar las uñas y a decir lo que ves. Se ve todo ahí. No se oculta nada. Es desagradable ver como maltratan a los ancianos", ha asegurado Esteban, que ha apuntado directamente a las jefas de planta del centro. "La primera y la segunda jefa de planta sabían que esto estaba pasando pero no decían nada. Yo hablé con ellas", ha llegado a asegurar.

Esteban también ha contado que a don Francisco, uno de los familiares denunciantes, le llegaron a impedir ver a su madre. "No dejaban a Francisco ver a su madre con el argumento de que no debía pasar. Simplemente no querían que pasase porque era molesto. Lo veían y decían 'ya viene'. Eso ocurría todos los días. Ocurría con todos los residentes", ha asegurado este extrabajador, que ha apuntado que él, como el resto de auxiliares, no tenía autoridad para hablar con los familiares de los residentes. "En las residencias hay un protocolo que te prohíbe hablar directamente con los familiares, solo pueden hacerlo las jefas de planta. Lo auxiliares somos punto y coma. Yo no me planteé denunciar al principio porque tuve miedo. Luego me alié con don Francisco y me dio una cámara, pero no pude llegar a grabar", ha asegurado Esteban.

"Esto ocurría en todos los módulos de gente con Alzhéimer o demencia, no se les trata como a una persona normal. A una persona que estaba mejor no se le daba el mismo trato. Era con personas que no podían denunciar el maltrato", ha sentenciado.