"El Barça es un equipo con más recursos pero menos brillante"

El FC Barcelona derrotó Manchester United por 1-2 en Old Trafford en otro encuentro muy serio por parte del equipo de Ernesto Valverde. En El Sanedrín de 'El Larguero' se ha analizado el encuentro de los culés ante un rival histórico del que se esperaba más.

Jordi Martí: "El Barça de Valverde sigue creciendo, sigue siendo más fuerte, es un Barça con distintos recursos y alternativas".

Marcos López: "Este equipo viene dañado por la herida de Roma y que solo puede sanar esa herida si gana la Champions. El equipo tiene un portero extraordinario, me cuesta encontrar a una pareja de centrales tan buena como Piqué y Lenglet y una delantera superior a la que forman Messi y Suárez".

Ramón Besa: "El Barça tiene un vestido de Liga y un vestido de Champions. El Barça no ha hecho un mal partido de Champions. En un mismo partido pueden jugar cuatro o cinco partidos distintos, es un equipo con más riqueza y más recursos aunque menos brillante porque se ha vuelto más efectivo".

Sique Rodríguez: "Valverde ha construido un equipo para no perder, consciente de que en el 90% de los casos que los cracks se lo van a ganar. Cuando en Villarreal el equipo encajó cuatro goles, Valverde dijo que le iba a venir bien y luego ante dos miuras como el Atleti y el United, no solo no encaja goles sino que apenas tienen ocasiones sus rivales".

Iturralde González: "No hay fuera de juego en el gol de Suárez. Estas son las jugadas en las que no se sabe por qué levanta la bandera el asistente".