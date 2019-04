Sánchez y Vox, ganadores

Si el resultado de las elecciones se parece al que anticipa las encuestas, creo que deberíamos corregir nuestra mirada sobre Pedro Sánchez, pues creo que le hemos leído equivocadamente. Digo "hemos" porque me incluyo entre los que solo destacábamos su capacidad de resistencia e instinto de supervivencia pero evidentemente hay mucho más, pues viene pulverizando los vaticinios que gente muy conspicua-y otros menos conspicuos como yo- hacían sobre la insensatez de pretender estirar más allá de un par de meses una legislatura muerta con 83 diputados.

Con una mezcla de audacia, temeridad, instinto, una gran confianza en sí mismo y una potente agenda social, Sánchez ha ido echando la cuneta a sus rivales externos e internos y dejando en ridículo a quienes no entendíamos muy bien qué pretendía. Veremos hasta dónde llega porque se le da como ganador con una horquilla anchísima. Depende de la participación y le preocupa Andalucía pero, por el momento, pinta muy bien para él. Cosa diferente es la gobernabilidad, de la que habrá mucho que hablar llegado el momento.

Junto a Sánchez, también yo tengo el pálpito de que Vox va a llegar más lejos de lo que se pronostica. Todo me recuerda al voto silencioso a Donald Trump que estalló en las urnas. Ayudado además Vox por los patinazos del Partido Popular, patinazos que no cesan. Casado se armó su lío cotidiano, esta vez, con el salario mínimo mientras que su candidata para Madrid proponía que apuntáramos como ya nacidos y miembros de la familia a los recién concebidos, los aún no nacidos. Una idea muy precipitada, yo les sugeriría que la redondeará apuntando como ya muertos a los que cumplan, por ejemplo, 85 años y así equilibramos las cuentas.