Casado niega que vaya a bajar el salario mínimo y habla de 'fake news'

El líder del PP, Pablo Casado, se ha referido a sus intenciones respecto al salario mínimo si logra llegar a Moncloa tras las elecciones del 28 de abril. Su intención es sentarse con los agentes sociales para decidir qué hacer. Y se ha mostrado molesto con una posible mala interpretación de sus palabras que ha querido aclarar: "¿Quién ha dicho que voy a bajar el SMI? ¿Es la fake news de la semana? Yo no he dicho eso. Revisen las declaraciones. Lo que he dicho es que nosotros, nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con patronal y sindicatos, lo que debería haber hecho Sánchez. Y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el salario mínimo interprofesional, que lo hemos subido el año pasado un 4%, el anterior un 8%. Y porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida, 850 euros, para el año 2020. Yo no he dicho lo que voy a hacer porque necesito escuchar a sindicatos y patronal", ha dicho en declaraciones a los medios previas a su visita al campus Google.

En cambio, a primera hora de esta mañana había indicado que si gobierna, situará el salario en 850 euros, que fue lo que su partido pactó. La subida del salario mínimo a 900 euros ha sido una de las medidas estrella del gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido el mayor incremento desde 1977. El Gobierno buscaba de esta forma, según palabras del presidente Sánchez, "impugnar la devaluación salarial" de los últimos años a causa sobre todo de la crisis económica.