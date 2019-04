"Voto por primera vez y seré presidente de mi mesa electoral, doble responsabilidad"

Rodrigo tiene 19 años y el 28 de abril será la primera vez que vote en unas elecciones. "Me ha tocado ser presidente de la mesa electoral en mi barrio y me parece un tema un poco complicado, porque es dar una gran responsabilidad a un chaval que no sabe ni siquiera votar; me parece que se debería enseñar algo en clase, hablarlo, porque yo realmente no tengo ningún tipo de idea de cómo va", describe. Votar por primera vez "es ilusionante por poder expresar tu opinión para cambiar el rumbo del país". Sobre la desafección juvenil respecto a la política cree Rodrigo que no es tal, "yo tengo amigos interesados en la política", pero los partidos "sólo hablan de los jóvenes en momentos clave, a lo largo del año no se toma en cuenta nuestra opinión".

