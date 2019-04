Porno en exceso, origen de muchos problemas de erección

Elia F. Granados nos contó que en Islandia, son tan pocos en tantísimo espacio que han inventado una App para descubrir si pueden liarse entre ellos, ante el temor a la cosanguineidad. Esa App coteja el árbol genealógico de cada uno de los amantes, si hay parentesco, el móvil emite una alarma. ⅔ de la población se la han descargado ya. Y celebremos el día internacional de cunnilingus, el 14 de abril. Los de Lelo comparten sus estadísticas : 4 de cada 10 mujeres pueden llegar al orgasmo con el sexo oral, ⅔ de las parejas lo introducen en sus juegos amorosos, pero ellos consideran que sus habilidades podrían mejorar. Cuatro parámetros determinan, según Lelo y sus encuestas, al calidad del cunnilingus. Es sensible; no vayan a saco. Cuidado con los movimientos bruscos. Hay que tener destreza. Recuperamos (aquí) el vídeo de la App que enseña a hacerlo, ese tan descargado y que tanto les gusta. Estimulación completa, no. Háganos un favor y traten de estimular toda la vulva también, que nos gusta mucho. (Mínimo quince minutos, ya lo saben). Y los cambios de postura para estimular bien los genitales femeninos.

José Bustamante, sexólogo, psicólogo y terapeuta de pareja solucionó las dudas de nuestros oyentes. Una mujer nos contó que su novio quiere sexo diariamente, y los días que no tiene sexo con ella, se masturba viendo porno. Y siempre con porno. Siempre. Por supuesto, este hombre deberá consultar con un especialista para calibrar hasta qué punto es necesaria esa pornografía. “¿Qué pasa si un día me autoprohibo la pornografía? ¿Puedo tener sexo sin ella? Hemos perdido la capacidad de deseo mediante la imaginación y recurrimos a la inmediatez que favorece la pornografía. Si recurrimos siempre a la pornografía en el sexo, nos saltamos la fase del deseo. No lo generamos ni lo provocamos.” Si recurrimos siempre a la pornografía en el sexo no generamos deseo, origen de muchos problemas de erección.

Una candidiasis aguda y persistente ha afectado a la libido de otra oyente, ni siquiera masturbarse le apetece y, como además se junta que ha acabado con su pareja, no sabe si también el dolor de la pérdida de su pareja es la razón de su apatía. Bustamante, nos contó que la infección vaginal no tiene por qué afectar a la libido, pero sí que puede afectar a la psique de la paciente de querer no propagarla y evitar las relaciones sexuales. En este caso, no queda otra, consulta de terapia para intentar atajarlo, porque hasta eso puede que dé fuerza a la infección para perdurar.

Mercedes Herrero, ginecóloga y responsable de saludsexualparatodos.es nos acompañó con la psicooncóloga responsable de los Hospitales HM Susana Garrido, para abordar el tema del sexo en mujeres después de pasar un cáncer. La normalidad a la que aspira la paciente, implica también que la sexualidad se recupere. Los cambios físicos y psíquicos son innegables. Las operaciones pueden afectar a la autoestima y muchos tratamientos producen una menopausia prematura que afectan al deseo. Nos acompañó también Elisa, enferma recuperada de cáncer que reconoció que el sexo cambia con el cáncer, pero que no queda otra que intentar recuperar la vida. “Tuve suerte de dar con la Dra. Herrero en mi cáncer para poder llevarlo lo mejor que pudiera. Me enseñó a conseguir de nuevo la lubricación, a quererme a pesar de las cicatrices y a seguir adelante”. Como admitieron las doctoras hay que pensar en una sexualidad menos coitocéntrica. Y explorarla con nuestras parejas para sentirnos acompañadas a lo largo de la enfermedad y con una sexualidad plena.

Y qué gustazo conocer a Pau, una persona no binaria que quiso mostrar cómo vive una persona que nos e siente identificada ni como hombre pero tampoco como mujer. Para elle, lo más incómodo sucede en las situaciones más sencillas, como elegir el WC de los sitios público. “Elijo siempre donde menos gente haya; así evito menos conflictos.” Pau ha conseguido que se le trate como una persona no binaria contando en su entorno quién es y cómo es su vida. En su trabajo, sus amigos y su entorno es ese también para que elle se sienta protegide. Porque, como reconoció “quiero vivir tranquile y respetade. Que respeten aunque no lo entiendan”.

Y, ya que el 13 de abril es el día internacional del beso, me dio por recordad la calidad de muchos besos.