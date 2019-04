Es el premio que le falta a Pedro Almodóvar. Dos Oscar, dos Globos de Oro, cinco BAFTAS, siete Goyas, cuatro César, el Príncipe de Asturias, el Nacional de Cinematografía... Todos los reconocimientos habidos y por haber los tiene el director manchego, le falta la Palma de Oro. Un premio querido por los cineastas de prestigio que podría ganar este año, el próximo 25 de mayo en el Festival de Cannes, donde competirá con Dolor y Gloria, una de sus películas más redondas de los últimos años.

El director manchego es queridísimo en Francia y en Cannes, donde ha estado en ocho ocasiones y, además, presidió el Jurado hace un par de años. En 1999 ganó el premio a mejor dirección con Todo sobre mi madre y en 2006 el de mejor guion con Volver. Almodóvar lo va a tener complicado, compite con pesos pesados del cine social europeo, como Ken Loach y los Dardenne. El director británico ya tiene dos Palmas de Oro, que ganó con El viento que agita la cebada, y con Daniel Blake. Esta vez presenta Sorry we missed you. Los belgas ganaron con Rosetta -arrebatándosela a Almodóvar- y con L'enfant en 2005. Ahora se acercan al fundamentalismo islámico con Ahmed.

Los cineastas americanos son una constante en la sección oficial, Terrence Malick regresa, tras ganar con El árbol de la vida, a competición con un drama sobre la Segunda Guerra Mundial A hidden life. Como ya había anunciado el certamen Jim Jarmusch inaugurará Cannes con su película de vampiros llena de estrellas: Bill Murray, Adam Driver y Selena Gómez, así como Iggy Pop y Tom Waits. De momento nada de Tarantino, aunque los rumores dicen que acabará estando cuando termine el montaje de Érase una vez en Hollywood. Es la película más esperada y hasta el director del certamen Thierry Frémaux ha hecho un guiño: "La película que todos estáis esperando, la anunciaremos más adelante", decía en la rueda de prensa.

El jovencísimo Xavier Dolan vuelve al certamen que lo encubró con Matthias & Maxime. Bong Joon-ho hará lo propio con la inquietante Parasite, en tanto que Marco Bellocchio llegará con su thriller mafioso Traitor.También veremos en competición Ad astra, de James Gray, Frankie, de Ira Sachs. El cine brasileño ha colado película en sección oficial, Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, con Sonia Braga. Diao Yina con Wild Goose Lake y Corneliu Porumboiu con La Gomera. El director palestino Elia Suleiman presenta una reflexión sobre el exilio palestino y la identidad en It must be heaven. La austriaca Jessica Hausner competirá con Little Joe, con Ben Whishow.

Como cada año la cuota francesa tiene gran representación en sección oficial con Sibyl de Justine Triet con Adéle Exarchopoulos, la protagonista de La vida de Adèle. Arnaud Desplechin compite con Oh mercy, Y Mati Diop con Atlantique. Les Misérables, de Ladji Ly donde utiliza el título de la novela de Victor Hugo para hablar de los banlieu franceses. También la directora Céline Sciamma estará presente con Portrait de la Jeune Fille en feu.

De momento las estrellas estarán en las películas que se presentan en sección oficial pero fuera de competición. Por ejemplo, Rocket, el biopic del cantante Elton John, que estará en el certamen. También Maradona que protagoniza documental de Asif Kapadia.

Una sección oficial con pocas mujeres, cuatro, algo que suele ser habitual en el certamen galo, a pesar de esa foto el año pasado llena de mujeres en las escalinatas de La Croissete. Tampoco este será el año de Netflix en Cannes. Después de la pelea el año pasado, Cannes vuelve a dejar fuera a la plataforma de streaming, como ya se había anunciado. En general, poco riesgo, que apuesta con viejos conocidos. Por directores veteranos, muchos de ellos premiados en ediciones anteriores. Películas llenas de actrices y actores capaces de rellenar una alfombra roja.

Cannes lleva tiempo sin liderar el cine más innovador y sin descubrir nuevos talentos. Eso prefiere dejarlo para secciones paralelas, como Una cierta mirada, donde estará Olivier Laxe, el cineasta gallego presenta O que arde. "Un buen representante del nuevo cine español", decía Frémaux que ha mencionado el reciente estreno de El reino, de Sorogoyen en los cines franceses. También Albert Serra estará en esta sección con Liberté. El director catalán ya estuvo con su antigua película La muerte de Luis XIV.