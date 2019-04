Llorente, sobre el gol anulado a Sterling: "Ha sido como si murieras o te revivieran"

Fernando Llorente anotaba el gol que daba el pase al Tottenham a las semifinales de la Champions ante el Ajax en un encuentro trepidante tanto al inicio como al final del mismo. El delantero pasó por los micrófonos de El Larguero donde se mostraba muy emocionado por conseguir hacer historia con el club inglés.

“Estoy súper feliz, ha sido un partido de infarto, con todas las decisiones en el aire, y también estoy feliz porque este gol nos mete en semifinales", dijo Llorente.

En la jugada en la que anota el tercer gol para los suyos, las dudas empezaron a sembrarse sobre el césped respecto a la validez del gol ante una posible mano, lo cual llevó a que la jugada fuera revisada por el VAR. Ante esta situación Llorente relata que esos segundos "fueron de incertidumbre" y explica la jugada: "Yo era positivo, no veo el balón, sé que no le doy con la mano porque la tengo pegada al cuerpo y no hago intención. Creía que iba a ser gol, lo miran con lupa y nunca sabes con certeza. Noto que me roza pero noto que la doy más con el cuerpo. No sé ni cómo le he dado".

También se ha referido al gol de Sterling que hacía soñar al City y que también ha sido revisado por el videoarbitraje, pero en este caso para anular el tanto. El jugador del Tottenham se ha sincerado sobre esos momentos de incertidumbre: "Ha sido como si murieras o te revivieran, menos mal".

Sobre el pase a las semifinales de la Champions por parte del Tottenham, algo que no lograban desde hace 57 años, Llorente es consciente de que están haciendo haciendo historia: "Es increíble, estamos muy felices, ojala que sigamos disfrutando y llegar lo mas lejos posible. Tengo la espinita clavada desde 2015 y las segundas oportunidades son buenas".

El dulce momento del vasco en el Tottenham ha tardado en llegar pero era consciente de que iba a suceder tarde o temprano: "“Sabia que podía ser importante, la competencia es máxima, pero hay que saber estar, esperar que llegue la oportunidad y aprovecharla. Intentaré ir seguir mejorando partido a partido con los minutos que me den y tener mejor forma".

Por último, Fernando Llorente se ha referido a su futuro rival en Champions, el Ajax de Amsterdam, del que ha destacado su buen estado de forma: "Estoy alucinado sobre como están jugando, esperemos estar a la altura y dar lo mejor de nosotros".