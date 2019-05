Zamarrón: "La Cámara tendría que hacer un propósito de enmienda"

Agustín Javier Zamarrón tiene 73 años, una larga barba blanca, es médico jubilado y, desde este martes, el diputado más viejo del Congreso de los Diputados. Después de trabajar "más de 40 años en un hospital pequeño de Miranda de Ebro" asegura que ya "a uno le sorprende poco", ni siquiera el éxito de sus palabras cuando ha llevado la urna hasta Pablo Echenique: "Dejen expedito el pasillo del tercio izquierda que tenemos que ir con la sacra urna a ver al señor Echenique", ha dicho con total normalidad. "Eso es mi forma de expresarme", señala en Hora 14 y explica que ha utilizado el adjetivo "sacro" porque no hay nada más sacro para una democracia "que la urna que custodia los votos emitidos libre y meditadamente".

Sobre lo encendida que empieza la legislatura, Zamarrón hace este análisis: "Hay personas que no pueden vivir sin tener ese protagonismo que no es debido. La Cámara tendría que hacer un propósito de enmienda, en donde volviera Gracián y se abominara a Monipodio y, atendiendo al Hidalgo, se hiciera renacer y renaciéramos a la cordura, es decir, en los nidos de antaño no hubiera pájaros o año. Debiera ser así por el bien de todos y porque representamos a personas que ya ha tiempo se sienten heridos, molestos, de los malos usos, de los ideformes discursos, de las desaseadas maneras".

Aún así, se muestra positivo: "Venga lo que venga, uno debe afrontarlo para dar la mejor solución, para buscar entre lo que puede ser la idea utópica y realmente las cosas que tenemos para manejarnos. Buscar lo conveniente y eso solo se consigue mediante la deliberación y con límites, y esos límites son la razón y la Constitución".