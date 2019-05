El estudiante de Bachillerato que aspira a ser alcalde con 19 años

Esta mañana se ha inaugurado la XIII Legislatura de la democracia española y se ha estrenado tanto en el Congreso como en el Senado con la conformación de las mesas de edad de ambas cámaras. A la espera de que los diputados y senadores voten a quienes definitivamente conformarán la presidencia, vicepresidencia, vocalías, etc. de las cámaras, los reglamentos establecen unas mesas provisionales que sientan a los representantes de mayor y menor edad del Congreso y del Senado para realizar esa primera votación.

Precisamente la edad ha sido tema de debate esta mañana en Hoy por Hoy entre las tertulianas Lucía Méndez y Esther Palomera que han discutido acerca de cuál es la edad mínima a partir de la cuál alguien está preparado para poder ser representante de la ciudadanía.

En La Ventana hemos hablado con Juan del Canto, tiene 19 años, estudia 2º de Bachillerato y este 26 de mayo quiere arrebatar la alcaldía de su pueblo a la actual alcaldesa que lleva más de 30 años en el cargo.

"Yo me he visto obligado a meterme en la política por el abandono que sufría el pueblo y sufríamos los vecinos (...) alguien del pueblo tenía que dar un paso adelante y el equipo del PP de Villalazán creyó que yo era una buena opción, confiaron en mí y en eso estamos", cuenta del Canto. Explica que son un pueblo que está cerca de Zamora pero que poco a poco ha ido muriendo llegando a perder la tienda de alimentación con la que contaban, algo que teniendo en cuenta la distancia que les separa de la capital –unos 15 kilómetros- puede carecer de importancia para los jóvenes pero no para todos los habitantes del pueblo: "Una persona mayor no tiene los mismos medios que nosotros".

"Piensen lo que piensen yo me llevo bien con todos los vecinos (...) nunca he creado mala fama a mi alrededor en el pueblo y creo que la gente puede confiar en mí", cuenta Del Canto y habla de su partido -del PP- como un partido "que nunca se ha alejado de mi pueblo (...) siempre han estado ahí para echar una mano" aunque de momento no se ha afiliado a su propio partido, se presenta en la lista de los populares pero de momento es independiente.

Además, está convencido de que las siglas no tienen un peso importante en este tipo de comicios en los que la figura del alcalde es la que prima: "Yo voy a tener votos que serían en otras circunstancias para Podemos y van a ser para el PP".

Sobre las posibilidades que tiene de ganar las municipales de este domingo prefiere no fiarse de lo que le dicen: "Las encuestas dicen que gano pero yo ya no me las creo (...) Tenemos un Tezanos pero no sé yo, puede pegar un patinazo".